Уральский полпред увидел в ХМАО, как добывается нефть

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога посмотрел, как в ХМАО добывается нефть. Он, вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком, посетил Западно-Сургутское нефтяное месторождение и Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз».
«Жога и губернатор Югры Руслан Кухарук посетили Западно-Сургутское нефтяное месторождение и Центр политехнического обучения ПАО „Сургутнефтегаз“. Центр политехнического обучения ПАО „Сургутнефтегаз“ создан в 1965 году», — написано на официальном сайте полпреда.
Жога высоко оценил масштаб добычи нефти и образовательные мощности центра. За все время работы в нем были обучены более миллиона человек.
Ранее полпред УрФО встретился с волонтерами ХМАО. Он остался под впечатлением работы общественников в поддержке СВО и назвал Югру примером для остальных регионов в этом направлении.
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