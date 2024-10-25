25 октября 2024

Уральский полпред увидел в ХМАО, как добывается нефть

Уральскому полпреду показали масштабы добычи нефти в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз» выпустил более миллиона специалистов
Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз» выпустил более миллиона специалистов Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога посмотрел, как в ХМАО добывается нефть. Он, вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком, посетил Западно-Сургутское нефтяное месторождение и Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз».

«Жога и губернатор Югры Руслан Кухарук посетили Западно-Сургутское нефтяное месторождение и Центр политехнического обучения ПАО „Сургутнефтегаз“. Центр политехнического обучения ПАО „Сургутнефтегаз“ создан в 1965 году», — написано на официальном сайте полпреда.

Жога высоко оценил масштаб добычи нефти и образовательные мощности центра. За все время работы в нем были обучены более миллиона человек.

Ранее полпред УрФО встретился с волонтерами ХМАО. Он остался под впечатлением работы общественников в поддержке СВО и назвал Югру примером для остальных регионов в этом направлении.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога посмотрел, как в ХМАО добывается нефть. Он, вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком, посетил Западно-Сургутское нефтяное месторождение и Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз». «Жога и губернатор Югры Руслан Кухарук посетили Западно-Сургутское нефтяное месторождение и Центр политехнического обучения ПАО „Сургутнефтегаз“. Центр политехнического обучения ПАО „Сургутнефтегаз“ создан в 1965 году», — написано на официальном сайте полпреда. Жога высоко оценил масштаб добычи нефти и образовательные мощности центра. За все время работы в нем были обучены более миллиона человек. Ранее полпред УрФО встретился с волонтерами ХМАО. Он остался под впечатлением работы общественников в поддержке СВО и назвал Югру примером для остальных регионов в этом направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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