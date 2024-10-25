«Пример для остальных»: полпред Жога оценил работу волонтеров ХМАО по поддержке СВО

Во время визита в Сургут (ХМАО) полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с волонтерами. Он остался под впечатлением работы общественников в поддержке СВО и назвал Югру примером для остальных регионов в этом направлении.
«У меня прошла запоминающаяся встреча с волонтерами разных возрастов: от школьников до людей преклонного возраста. Под большим впечатлением от увиденного и услышанного. Работа, проделанная общественниками в Югре по поддержке СВО — пример для остальных», — заявил Жога в своем telegram-канале.
Так уральский полпред отметил разработку сургутских волонтеров — одеяла от тепловизоров. Их договорились протестировать в зоне СВО. Также ему понравились специальные удлиненные спички и теплые пояса, которые шьют для бойцов.
Рабочий визит Жоги в ХМАО стартовал 25 октября с посещения столицы округа. Сегодня полпред работает в Сургуте. Он начал визит со встречи с волонтерами, а также посетил сургутский филиал Гумкорпуса.
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