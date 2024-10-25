25 октября 2024

«Пример для остальных»: полпред Жога оценил работу волонтеров ХМАО по поддержке СВО

Полпред Жога считает Югру примером для других регионов в поддержке СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Жоге особенно понравились теплые пояса для бойцов, которые шьют в ХМАО
Жоге особенно понравились теплые пояса для бойцов, которые шьют в ХМАО Фото:

Во время визита в Сургут (ХМАО) полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с волонтерами. Он остался под впечатлением работы общественников в поддержке СВО и назвал Югру примером для остальных регионов в этом направлении.

«У меня прошла запоминающаяся встреча с волонтерами разных возрастов: от школьников до людей преклонного возраста. Под большим впечатлением от увиденного и услышанного. Работа, проделанная общественниками в Югре по поддержке СВО — пример для остальных», — заявил Жога в своем telegram-канале.

Так уральский полпред отметил разработку сургутских волонтеров — одеяла от тепловизоров. Их договорились протестировать в зоне СВО. Также ему понравились специальные удлиненные спички и теплые пояса, которые шьют для бойцов.

Рабочий визит Жоги в ХМАО стартовал 25 октября с посещения столицы округа. Сегодня полпред работает в Сургуте. Он начал визит со встречи с волонтерами, а также посетил сургутский филиал Гумкорпуса.

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Во время визита в Сургут (ХМАО) полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с волонтерами. Он остался под впечатлением работы общественников в поддержке СВО и назвал Югру примером для остальных регионов в этом направлении. «У меня прошла запоминающаяся встреча с волонтерами разных возрастов: от школьников до людей преклонного возраста. Под большим впечатлением от увиденного и услышанного. Работа, проделанная общественниками в Югре по поддержке СВО — пример для остальных», — заявил Жога в своем telegram-канале. Так уральский полпред отметил разработку сургутских волонтеров — одеяла от тепловизоров. Их договорились протестировать в зоне СВО. Также ему понравились специальные удлиненные спички и теплые пояса, которые шьют для бойцов. Рабочий визит Жоги в ХМАО стартовал 25 октября с посещения столицы округа. Сегодня полпред работает в Сургуте. Он начал визит со встречи с волонтерами, а также посетил сургутский филиал Гумкорпуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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