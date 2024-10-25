В Сургуте полиция ищет вандалов, разбивших стекла городских автобусов

В Сургуте (ХМАО) двое неизвестных на нескольких остановках повредили боковые стекла автобусов предприятия «СТОПАТ». Власти города в соцсети сообщили, что к произошедшему привлекли правоохранителей.
«На остановке „Родничок“ в сторону садового товарищества „Чернореченский“ и на остановочном пункте „Больничный комплекс“ в сторону проспекта Набережного неизвестными повреждены боковые стекла двух автобусов АО „СПОПАТ“. В произошедшем разбирается полиция», — сообщается в telegram-канале сургутских властей.
Инцидент произошел вечером 25 октября. Пострадавших нет.
Двое жителей Нижневартовска ранее сломали флагшток у подъезда на улице Интернациональной, 19Б. Они попытались скрыть факт вандализма и решили украсть флаг. Сотрудники полиции нашли нарушителей и выписали им штрафы.
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