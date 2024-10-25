25 октября 2024

В Сургуте полиция ищет вандалов, разбивших стекла городских автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вандалы повредили боковые стекла двух автобусов
Вандалы повредили боковые стекла двух автобусов Фото:

В Сургуте (ХМАО) двое неизвестных на нескольких остановках повредили боковые стекла автобусов предприятия «СТОПАТ». Власти города в соцсети сообщили, что к произошедшему привлекли правоохранителей.

«На остановке „Родничок“ в сторону садового товарищества „Чернореченский“ и на остановочном пункте „Больничный комплекс“ в сторону проспекта Набережного неизвестными повреждены боковые стекла двух автобусов АО „СПОПАТ“. В произошедшем разбирается полиция», — сообщается в telegram-канале сургутских властей.

Инцидент произошел вечером 25 октября. Пострадавших нет.

Двое жителей Нижневартовска ранее сломали флагшток у подъезда на улице Интернациональной, 19Б. Они попытались скрыть факт вандализма и решили украсть флаг. Сотрудники полиции нашли нарушителей и выписали им штрафы.

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В Сургуте (ХМАО) двое неизвестных на нескольких остановках повредили боковые стекла автобусов предприятия «СТОПАТ». Власти города в соцсети сообщили, что к произошедшему привлекли правоохранителей. «На остановке „Родничок“ в сторону садового товарищества „Чернореченский“ и на остановочном пункте „Больничный комплекс“ в сторону проспекта Набережного неизвестными повреждены боковые стекла двух автобусов АО „СПОПАТ“. В произошедшем разбирается полиция», — сообщается в telegram-канале сургутских властей. Инцидент произошел вечером 25 октября. Пострадавших нет. Двое жителей Нижневартовска ранее сломали флагшток у подъезда на улице Интернациональной, 19Б. Они попытались скрыть факт вандализма и решили украсть флаг. Сотрудники полиции нашли нарушителей и выписали им штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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