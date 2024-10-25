Самолет из Уфы авиакомпании Utair должен был вылететь в Нижневартовск 25 октября в 16:30, но был перенесен на более позднее время. В настоящее время борт до сих пор не вылетел, а пассажиры рейса в беседе с URA.RU сообщают, что теперь ждут вылета 26 октября в 23:00.
«Вылет должен был быть на 16:30. За несколько часов звонок от авиакомпании — рейс переносят на вечернее время. Провели день в Уфе, едем обратно в аэропорт и приходит смс, что рейс переносят. Остановились в отеле и приходит сообщение, что опять перенос рейса на два часа», — поделился пассажир рейса с агентством. Причины задержки не уточнялись.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Уфы, рейс за 25 октября в Нижневартовск был отменен. Вместо него назначен новый рейс от 26 октября, который также задерживается и должен вылететь в 23:00.
В беседе с агентством пассажир также сообщил, что в авиакомпании изначально предложили поменять билеты на перенесенный рейс и только после угрозы жалоб в прокуратуру предоставили номер в гостинице. Также сообщается, что задерживаются рейсы Utair из Сургута в Сочи и Уфу.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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