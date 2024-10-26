26 октября 2024

Музей PERMM выплатит пермскому миллиардеру Репину пять миллионов рублей

Пермский музей PERMM выплатит 5,4 млн рублей за износ здания, которое арендовал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей возместит бизнесмену износ здания на бульваре Гагарина, 24
Музей возместит бизнесмену износ здания на бульваре Гагарина, 24 Фото:

Музей выплатит пермскому миллиардеру и владельцу здания на улице Бульвар Гагарина, 24 Александру Репину 5,4 млн рублей. Это помещение арендовал PERMM, и бизнесмен посчитал, что учреждение должно компенсировать расходы на приведение здания в первоначальное состояние.

«По решению Арбитражного суда Пермского края музей PERMM выплатит основателю „Сатурн-Р“ Александру Репину 5,4 млн рублей за износ здания. Помещение находилось на бульваре Гагарина, 24, которое учреждение ранее арендовало», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные Арбитражного суда.

Ранее URA.RU рассказало, что музей PERMM с 2014 года заарендовывал здание у бизнесмена Александра Репина. В 2023 году городские власти решили перевезти экспозицию в помещение автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4.

Репин посчитал, что музей оставил здание в ненадлежащем виде и потребовал у него 16,8 млн рублей. Но экспертиза оценила реставрацию в 5,2 млн рублей. После этого владелец строения Александр Репин снизил исковые требования до 5,4 млн рублей. Объем исковых требований был снижен с учетом выводов экспертизы, ранее назначенной судом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музей выплатит пермскому миллиардеру и владельцу здания на улице Бульвар Гагарина, 24 Александру Репину 5,4 млн рублей. Это помещение арендовал PERMM, и бизнесмен посчитал, что учреждение должно компенсировать расходы на приведение здания в первоначальное состояние. «По решению Арбитражного суда Пермского края музей PERMM выплатит основателю „Сатурн-Р“ Александру Репину 5,4 млн рублей за износ здания. Помещение находилось на бульваре Гагарина, 24, которое учреждение ранее арендовало», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные Арбитражного суда. Ранее URA.RU рассказало, что музей PERMM с 2014 года заарендовывал здание у бизнесмена Александра Репина. В 2023 году городские власти решили перевезти экспозицию в помещение автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4. Репин посчитал, что музей оставил здание в ненадлежащем виде и потребовал у него 16,8 млн рублей. Но экспертиза оценила реставрацию в 5,2 млн рублей. После этого владелец строения Александр Репин снизил исковые требования до 5,4 млн рублей. Объем исковых требований был снижен с учетом выводов экспертизы, ранее назначенной судом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...