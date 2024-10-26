Музей PERMM выплатит пермскому миллиардеру Репину пять миллионов рублей

Музей выплатит пермскому миллиардеру и владельцу здания на улице Бульвар Гагарина, 24 Александру Репину 5,4 млн рублей. Это помещение арендовал PERMM, и бизнесмен посчитал, что учреждение должно компенсировать расходы на приведение здания в первоначальное состояние.
«По решению Арбитражного суда Пермского края музей PERMM выплатит основателю „Сатурн-Р“ Александру Репину 5,4 млн рублей за износ здания. Помещение находилось на бульваре Гагарина, 24, которое учреждение ранее арендовало», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные Арбитражного суда.
Ранее URA.RU рассказало, что музей PERMM с 2014 года заарендовывал здание у бизнесмена Александра Репина. В 2023 году городские власти решили перевезти экспозицию в помещение автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4.
Репин посчитал, что музей оставил здание в ненадлежащем виде и потребовал у него 16,8 млн рублей. Но экспертиза оценила реставрацию в 5,2 млн рублей. После этого владелец строения Александр Репин снизил исковые требования до 5,4 млн рублей. Объем исковых требований был снижен с учетом выводов экспертизы, ранее назначенной судом
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