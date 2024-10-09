Пермский миллиардер Репин снизил сумму требований к музею PERMM

Пермский миллиардер и владелец здания на улице Бульвар Гагарина, 24 Александр Репин сократил сумму исковых требований к музею PERMM до 5,4 млн рублей. В это помещение арендовал музей, и бизнесмен посчитал, что для его возвращения в первоначальное состояние нужно 16,8 млн рублей.
«Пермский предприниматель Александр Репин уменьшил сумму исковых требований к музею современного искусства PERMM до 5,4 млн рублей. Объем исковых требований был снижен с учетом выводов экспертизы, ранее назначенной судом», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на представителя Репина в Арбитражном суде.
Ранее URA.RU рассказало, что музей PERMM арендовал здание у бизнесмена Александра Репина. В 2023 году городские власти решили перевезти экспозицию в помещение автосалона Mersedes-Benz на улице Крисанова, 4. Репин посчитал, что музей оставил здание в ненадлежащем виде и потребовал у него 16,8 млн рублей. Но экспертиза оценила реставрацию в 5,2 млн рублей.
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