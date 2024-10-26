26 октября 2024

Автомобилисты наблюдают сугробы вдоль челябинской трассы. Видео

В Ашинском районе Челябинской области вдоль трассы М-5 27 октября выпал снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Косули. Кетовский район. Курган, зима, трасса, трасса курган екатеринбург, Автодорога P-354
Автомобилисты наблюдают снег в Ашинском районе (архивное фото) Фото:

Вблизи поселка Кропачево в Ашинском районе Челябинской области к утру 27 октября выпал снег. Соответствующими видео с заснеженными обочинами вдоль трассы М-5 поделились очевидцы в социальной сети.

«Видео было снято два часа назад. Разница между Симом (где сейчас влажный асфальт) и Кропачево — 22 километра. По кадрам совсем не скажешь», — сообщается в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «Вконтакте».

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На видео заметно, что вечером 26 октября снежного покрова не было. Зимние осадки начали идти после полуночи, водителей предупредили об образовании наката.

По сообщению МЧС Челябинской области, в ближайшее время в горных районах региона будет снег, ночью температура опустится ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

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Вблизи поселка Кропачево в Ашинском районе Челябинской области к утру 27 октября выпал снег. Соответствующими видео с заснеженными обочинами вдоль трассы М-5 поделились очевидцы в социальной сети. «Видео было снято два часа назад. Разница между Симом (где сейчас влажный асфальт) и Кропачево — 22 километра. По кадрам совсем не скажешь», — сообщается в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «Вконтакте». На видео заметно, что вечером 26 октября снежного покрова не было. Зимние осадки начали идти после полуночи, водителей предупредили об образовании наката. По сообщению МЧС Челябинской области, в ближайшее время в горных районах региона будет снег, ночью температура опустится ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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