Вблизи поселка Кропачево в Ашинском районе Челябинской области к утру 27 октября выпал снег. Соответствующими видео с заснеженными обочинами вдоль трассы М-5 поделились очевидцы в социальной сети.
«Видео было снято два часа назад. Разница между Симом (где сейчас влажный асфальт) и Кропачево — 22 километра. По кадрам совсем не скажешь», — сообщается в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «Вконтакте».
На видео заметно, что вечером 26 октября снежного покрова не было. Зимние осадки начали идти после полуночи, водителей предупредили об образовании наката.
По сообщению МЧС Челябинской области, в ближайшее время в горных районах региона будет снег, ночью температура опустится ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.
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