В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки раскупают билеты на спектакль «Щелкунчик». На первую половину выступлений декабря свободных мест осталось от одного до трех. Это заметила корреспондент URA.RU на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«В Челябинске замечен ажиотаж из-за спектакля „Щелкунчик“. В театре оперы и балета на 23, 28 и 25 декабря осталось по два билета. На 24 декабря свободно одно место», — сообщает корреспондент.
Как указано на сайте ГЗК, стоимость билетов начинается от тысячи рублей. Самый дорогой билет на новогодний балет обойдется в шесть тысяч рублей. На последний спектакль, который состоится 5 января к покупке доступно 56 мест разной ценовой категории, на 4 января — 40 мест. На 29 и 30 декабря осталось по 9 и 12 билетов соответственно (с учетом двух сеансов в день).
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