Жители Ямала смогут стать виртуальными оленеводами. Скрин

Российские студенты разработали компьютерную игру про жизнь оленевода
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Игра про виртуального оленевода выйдет в 2025 году
Игра про виртуального оленевода выйдет в 2025 году Фото:

В конце 2025 года выйдет игра-симулятор о жизни оленевода, которую разрабатывали студенты из трех университетов страны. Об этом сообщили в СМИ.

«Энтузиасты из трех российских университетов назвали компьютерную реальность „Yakut“. Сюжет основан на выживании в суровых условиях тундры с помощью оленеводства», — сообщает редакция газеты «Известия».

Цель игры — следить за здоровьем персонажа, защищая его от переохлаждения и голода. Герой также должен ухаживать за оленями, путешествовать на нартах и добывать ресурсы.

Первый взгляд на игру про оленевода
Первый взгляд на игру про оленевода
Фото:

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В конце 2025 года выйдет игра-симулятор о жизни оленевода, которую разрабатывали студенты из трех университетов страны. Об этом сообщили в СМИ. «Энтузиасты из трех российских университетов назвали компьютерную реальность „Yakut“. Сюжет основан на выживании в суровых условиях тундры с помощью оленеводства», — сообщает редакция газеты «Известия». Цель игры — следить за здоровьем персонажа, защищая его от переохлаждения и голода. Герой также должен ухаживать за оленями, путешествовать на нартах и добывать ресурсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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