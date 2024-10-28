Игра про виртуального оленевода выйдет в 2025 году
В конце 2025 года выйдет игра-симулятор о жизни оленевода, которую разрабатывали студенты из трех университетов страны. Об этом сообщили в СМИ.
«Энтузиасты из трех российских университетов назвали компьютерную реальность „Yakut“. Сюжет основан на выживании в суровых условиях тундры с помощью оленеводства», — сообщает редакция газеты «Известия».
Цель игры — следить за здоровьем персонажа, защищая его от переохлаждения и голода. Герой также должен ухаживать за оленями, путешествовать на нартах и добывать ресурсы.
Первый взгляд на игру про оленевода
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