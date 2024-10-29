29 октября 2024

В Перми контролерам общественного транспорта выдали новую форму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии приняли решение усилить контроль за безбилетниками
В мэрии приняли решение усилить контроль за безбилетниками Фото:

В Перми контролерам общественного транспорта выдали новую форму — ярко-красные жилеты. При этом часть сотрудников по-прежнему будут совершать рейды в «гражданской» одежде, сообщается в соцсетях департамента транспорта Перми.

«В рамках эксперимента часть сотрудников получит форменные жилеты, дополнительно к их удостоверениям, регистраторам и валидаторам. Остальные бригады продолжат работу без формы. Это поможет оценить эффективность работы контрольной службы в разных условиях и принять решение о целесообразности внедрения форменной одежды», — говорится в сообщении.

В городском дептрансе также добавили, что работа по повышению платежной дисциплины среди пассажиров продолжается. В планах — оснастить весь транспорт тревожными кнопками и разработать специальное приложение для контролеров.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация оштрафовала пермяков-безбилетников на 1,4 млн рублей. Власти города заявляли, что четверть пермяков не оплачивают проезд в общественном транспорте без билетов. В связи с этим, в мэрии приняли решение усилить контроль за «зайцами».

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В Перми контролерам общественного транспорта выдали новую форму — ярко-красные жилеты. При этом часть сотрудников по-прежнему будут совершать рейды в «гражданской» одежде, сообщается в соцсетях департамента транспорта Перми. «В рамках эксперимента часть сотрудников получит форменные жилеты, дополнительно к их удостоверениям, регистраторам и валидаторам. Остальные бригады продолжат работу без формы. Это поможет оценить эффективность работы контрольной службы в разных условиях и принять решение о целесообразности внедрения форменной одежды», — говорится в сообщении. В городском дептрансе также добавили, что работа по повышению платежной дисциплины среди пассажиров продолжается. В планах — оснастить весь транспорт тревожными кнопками и разработать специальное приложение для контролеров. Ранее URA.RU сообщало, что администрация оштрафовала пермяков-безбилетников на 1,4 млн рублей. Власти города заявляли, что четверть пермяков не оплачивают проезд в общественном транспорте без билетов. В связи с этим, в мэрии приняли решение усилить контроль за «зайцами».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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