В Перми контролерам общественного транспорта выдали новую форму — ярко-красные жилеты. При этом часть сотрудников по-прежнему будут совершать рейды в «гражданской» одежде, сообщается в соцсетях департамента транспорта Перми.
«В рамках эксперимента часть сотрудников получит форменные жилеты, дополнительно к их удостоверениям, регистраторам и валидаторам. Остальные бригады продолжат работу без формы. Это поможет оценить эффективность работы контрольной службы в разных условиях и принять решение о целесообразности внедрения форменной одежды», — говорится в сообщении.
В городском дептрансе также добавили, что работа по повышению платежной дисциплины среди пассажиров продолжается. В планах — оснастить весь транспорт тревожными кнопками и разработать специальное приложение для контролеров.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация оштрафовала пермяков-безбилетников на 1,4 млн рублей. Власти города заявляли, что четверть пермяков не оплачивают проезд в общественном транспорте без билетов. В связи с этим, в мэрии приняли решение усилить контроль за «зайцами».
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