Воспитанников детсадов Златоуста хотели накормить просроченной печенью

Воспитанников детских садов Златоуста (Челябинская область) хотели накормить печенью со сроком годности более шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В ФГИС „Меркурий“ 7 и 16 октября были оформлены ветеринарные документы на поставку в детсады Златоуста замороженной печени (производства Аргентины), имеющей даты выработки март 2024 года и срок годности сентябрь 2025 года. Согласно регламенту „О безопасности пищевой продукции“ <…> для питания детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — сообщает пресс-служба ведомства. Образовательные учреждения проинформированы о поступлении к ним запрещенной к питанию детей продукции.
Ранее фирма поставила в детский санаторий Челябинска просроченный на два месяца свиной окорок. Это же предприятие реализовала школе и детсадам региона сливочное масло из Чечни с растительными жирами. Нарушение также было выявлено в ходе проверки документов в системе «Меркурий», сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
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