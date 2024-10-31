Общество Воспитанников детсадов Златоуста хотели накормить просроченной печенью 01 ноября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 + Для питания детей не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Воспитанников детских садов Златоуста (Челябинская область) хотели накормить печенью со сроком годности более шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В ФГИС „Меркурий“ 7 и 16 октября были оформлены ветеринарные документы на поставку в детсады Златоуста замороженной печени (производства Аргентины), имеющей даты выработки март 2024 года и срок годности сентябрь 2025 года. Согласно регламенту „О безопасности пищевой продукции“ <…> для питания детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — сообщает пресс-служба ведомства. Образовательные учреждения проинформированы о поступлении к ним запрещенной к питанию детей продукции. Ранее фирма поставила в детский санаторий Челябинска просроченный на два месяца свиной окорок. Это же предприятие реализовала школе и детсадам региона сливочное масло из Чечни с растительными жирами. Нарушение также было выявлено в ходе проверки документов в системе «Меркурий», сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Воспитанников детских садов Златоуста (Челябинская область) хотели накормить печенью со сроком годности более шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В ФГИС „Меркурий“ 7 и 16 октября были оформлены ветеринарные документы на поставку в детсады Златоуста замороженной печени (производства Аргентины), имеющей даты выработки март 2024 года и срок годности сентябрь 2025 года. Согласно регламенту „О безопасности пищевой продукции“ <…> для питания детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — сообщает пресс-служба ведомства. Образовательные учреждения проинформированы о поступлении к ним запрещенной к питанию детей продукции. Ранее фирма поставила в детский санаторий Челябинска просроченный на два месяца свиной окорок. Это же предприятие реализовала школе и детсадам региона сливочное масло из Чечни с растительными жирами. Нарушение также было выявлено в ходе проверки документов в системе «Меркурий», сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям