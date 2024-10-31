31 октября 2024

Воспитанников детсадов Златоуста хотели накормить просроченной печенью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Клипарт. Курган, детский сад, дети, малыши
Для питания детей не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев Фото:

Воспитанников детских садов Златоуста (Челябинская область) хотели накормить печенью со сроком годности более шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В ФГИС „Меркурий“ 7 и 16 октября были оформлены ветеринарные документы на поставку в детсады Златоуста замороженной печени (производства Аргентины), имеющей даты выработки март 2024 года и срок годности сентябрь 2025 года. Согласно регламенту „О безопасности пищевой продукции“ <…> для питания детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — сообщает пресс-служба ведомства. Образовательные учреждения проинформированы о поступлении к ним запрещенной к питанию детей продукции.

Ранее фирма поставила в детский санаторий Челябинска просроченный на два месяца свиной окорок. Это же предприятие реализовала школе и детсадам региона сливочное масло из Чечни с растительными жирами. Нарушение также было выявлено в ходе проверки документов в системе «Меркурий», сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воспитанников детских садов Златоуста (Челябинская область) хотели накормить печенью со сроком годности более шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В ФГИС „Меркурий“ 7 и 16 октября были оформлены ветеринарные документы на поставку в детсады Златоуста замороженной печени (производства Аргентины), имеющей даты выработки март 2024 года и срок годности сентябрь 2025 года. Согласно регламенту „О безопасности пищевой продукции“ <…> для питания детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — сообщает пресс-служба ведомства. Образовательные учреждения проинформированы о поступлении к ним запрещенной к питанию детей продукции. Ранее фирма поставила в детский санаторий Челябинска просроченный на два месяца свиной окорок. Это же предприятие реализовала школе и детсадам региона сливочное масло из Чечни с растительными жирами. Нарушение также было выявлено в ходе проверки документов в системе «Меркурий», сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...