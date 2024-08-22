Челябинская фирма поставила в детский санаторий просроченный свиной окорок

Фирма поставила в детский санаторий Челябинска просроченный на два месяца свиной окорок. Как URA.RU 22 августа рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, то же предприятие реализовала школе и детсадам сливочное масло из Чечни с растительными жирами.
«В адрес детского оздоровительного комплекса Челябинска предприятие поставило 90,8 кг свиного окорока производства Белгородской области. Продукция выработана почти восемь месяцев назад, в январе. Поставка для детского питания мяса животных со сроками годности более шести месяцев запрещена», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.
Проверка электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» показала, что тот же поставщик предоставил детским учреждениям продукты, запрещенные для детского питания техническими регламентами. Отправленный 9 августа голландский сыр с массовой долей жира 45% имел аннулированный сертификат. Растительные жиры в составе указали на фальсификацию продукта.
В результате выявленных нарушений Россельхознадзор 23 августа вынес предупреждение поставщику о недопустимости подобных нарушений. Работу ответственного лица компании приостановили. Два детсада, получивших масло, проинформировали о необходимости изъятия из обращения продукции.
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