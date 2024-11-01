В Екатеринбурге отгремело легендарное шоу со звездами и билетами за 18 тысяч. Фото, видео

Шоу LAB с Антоном Беляевым и Сергеем Бобунцом собрало полный зал в Екатеринбурге

01 ноября 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Концерт прошел в «МТС Live Холл» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Музыкант Антон Беляев и группа Therr Maitz вернулись в Екатеринбург спустя четыре месяца после фестиваля «Ночь музыки». В этот раз артисты привезли мегапопулярное шоу LAB, которое собирало по 13 миллионов просмотров на YouTube. О том, как уральцы раскупили билеты даже за 18 тысяч рублей, а звезды собрали почти 4000 зрителей, — в репортаже URA.RU. Перед началом концерта зал «МТС Live Холл» был заполнен, даже самые дорогие места были заняты. Организаторы сообщили, что в Екатеринбурге произошел солдаут. «Артистов будет довольно много, песни будут сменяться быстро, не будет никаких речей», — заявил Беляев перед стартом шоу. Музыканты приехали на Урал не одни, а в сопровождении хора и симфонического оркестра: концерт стал офлайн-продолжением программы LAB. Раньше в ней популярные артисты — Скриптонит, Клава Кока, Баста и другие — перепевали свои и чужие песни под новые аранжировки. Не обошлось без звездных гостей и в этот раз. На сцену вместе с музыкантами вышли участники шоу «Голос», а также певица Тося Чайкина, рокер Сергей Бобунец (его встречали особенно громко) и The Dawless с хитом «Не могу остановиться». Зал активно подпевал песням, которые прославили YouTube-шоу: «Ты не верь слезам», «Вечно молодой», «Ты горишь как огонь», «Никаких больше вечеринок», «Любите девушки», «Розовое вино», «Ничего не говори», «Беги от меня», «Белая ночь». Удержаться на месте было невозможно: оркестр, хор, Therr Maitz и Антон Беляев заставляли вскакивать людей с мест и плясать. Во время лиричных песен зал освещался лишь фонариками от телефонов, а екатеринбуржцы громко пели в унисон с музыкантами. Завершился концерт под громкие аплодисменты публики. Днем ранее на этой же площадке пел Сергей Лазарев, который выступил с шоу «Я не боюсь», где были хиты и песни из последнего альбома «Я видел свет». На концерт также были раскуплены все билеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкант Антон Беляев и группа Therr Maitz вернулись в Екатеринбург спустя четыре месяца после фестиваля «Ночь музыки». В этот раз артисты привезли мегапопулярное шоу LAB, которое собирало по 13 миллионов просмотров на YouTube. О том, как уральцы раскупили билеты даже за 18 тысяч рублей, а звезды собрали почти 4000 зрителей, — в репортаже URA.RU. Перед началом концерта зал «МТС Live Холл» был заполнен, даже самые дорогие места были заняты. Организаторы сообщили, что в Екатеринбурге произошел солдаут. «Артистов будет довольно много, песни будут сменяться быстро, не будет никаких речей», — заявил Беляев перед стартом шоу. Музыканты приехали на Урал не одни, а в сопровождении хора и симфонического оркестра: концерт стал офлайн-продолжением программы LAB. Раньше в ней популярные артисты — Скриптонит, Клава Кока, Баста и другие — перепевали свои и чужие песни под новые аранжировки. Не обошлось без звездных гостей и в этот раз. На сцену вместе с музыкантами вышли участники шоу «Голос», а также певица Тося Чайкина, рокер Сергей Бобунец (его встречали особенно громко) и The Dawless с хитом «Не могу остановиться». Зал активно подпевал песням, которые прославили YouTube-шоу: «Ты не верь слезам», «Вечно молодой», «Ты горишь как огонь», «Никаких больше вечеринок», «Любите девушки», «Розовое вино», «Ничего не говори», «Беги от меня», «Белая ночь». Удержаться на месте было невозможно: оркестр, хор, Therr Maitz и Антон Беляев заставляли вскакивать людей с мест и плясать. Во время лиричных песен зал освещался лишь фонариками от телефонов, а екатеринбуржцы громко пели в унисон с музыкантами. Завершился концерт под громкие аплодисменты публики. Днем ранее на этой же площадке пел Сергей Лазарев, который выступил с шоу «Я не боюсь», где были хиты и песни из последнего альбома «Я видел свет». На концерт также были раскуплены все билеты.