Ученые назвали игру, способную предотвратить слабоумие и облегчить депрессию

The Mirror: игра в маджонг способствует облегчению деменции
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Маджонг — это игра с плитками
Маджонг — это игра с плитками Фото:

Популярная в Азии игра маджонг способна улучшить когнитивные функции, облегчить симптомы депрессии и деменции. К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, опубликованном в The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease. 

«Согласно исследованию, новые данные показывают, что игра в маджонг „может замедлить ухудшение когнитивных функций и облегчить симптомы депрессии у пожилых людей с деменцией“. Исследователи заявили, что игроки в возрасте 60 лет и старше демонстрируют стабильную или даже улучшенную когнитивную функцию», — передает The Mirror результаты исследования. 

Маджонг — это игра с плитками, в которую играют четыре человека. Игроки по очереди вытаскивают и сбрасывают плитки, создавая определенные комбинации, пока один из них не одержит победу. Согласно результатам исследования, у тех, кто играет в маджонг, снижается стресс и улучшается координация. Также такое развлечение способствует уменьшению риска слабоумия.

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Популярная в Азии игра маджонг способна улучшить когнитивные функции, облегчить симптомы депрессии и деменции. К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, опубликованном в The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease.  «Согласно исследованию, новые данные показывают, что игра в маджонг „может замедлить ухудшение когнитивных функций и облегчить симптомы депрессии у пожилых людей с деменцией“. Исследователи заявили, что игроки в возрасте 60 лет и старше демонстрируют стабильную или даже улучшенную когнитивную функцию», — передает The Mirror результаты исследования.  Маджонг — это игра с плитками, в которую играют четыре человека. Игроки по очереди вытаскивают и сбрасывают плитки, создавая определенные комбинации, пока один из них не одержит победу. Согласно результатам исследования, у тех, кто играет в маджонг, снижается стресс и улучшается координация. Также такое развлечение способствует уменьшению риска слабоумия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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