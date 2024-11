Ученые назвали игру, способную предотвратить слабоумие и облегчить депрессию

The Mirror: игра в маджонг способствует облегчению деменции

01 ноября 2024

Маджонг — это игра с плитками Фото: Александр Мамаев © URA.RU Популярная в Азии игра маджонг способна улучшить когнитивные функции, облегчить симптомы депрессии и деменции. К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, опубликованном в The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease. «Согласно исследованию, новые данные показывают, что игра в маджонг „может замедлить ухудшение когнитивных функций и облегчить симптомы депрессии у пожилых людей с деменцией". Исследователи заявили, что игроки в возрасте 60 лет и старше демонстрируют стабильную или даже улучшенную когнитивную функцию», — передает The Mirror результаты исследования. Маджонг — это игра с плитками, в которую играют четыре человека. Игроки по очереди вытаскивают и сбрасывают плитки, создавая определенные комбинации, пока один из них не одержит победу. Согласно результатам исследования, у тех, кто играет в маджонг, снижается стресс и улучшается координация. Также такое развлечение способствует уменьшению риска слабоумия.

