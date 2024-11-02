В Перми пойман посредник, передававший взятки сотруднику ГУФСИН

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Заключенный через взятку хотел смягчить свое наказание
Заключенный через взятку хотел смягчить свое наказание Фото:

Осужденный пермской исправительной колонии 11 попросил бывшую жену дать 700 тысяч рублей сотруднику ГУФСИН, чтобы ему смягчили наказание. Но женщина сообщила об этом в оперативно-розыскную часть собственной безопасности колонии. Сотрудники части во время передачи взятки задержали посредника, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«Действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 25 октября 2024 года женщина, находясь в одном из офисов на территории Мотовилихинского района города Перми, передала посреднику деньги в виде взятки в сумме 700 тысяч рублей. После получения денежных средств мужчина был задержан», — сказано в сообщении.

Уточняется, что деньги изъяли, а посредника заключили под стражу. Было заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Осужденный пермской исправительной колонии 11 попросил бывшую жену дать 700 тысяч рублей сотруднику ГУФСИН, чтобы ему смягчили наказание. Но женщина сообщила об этом в оперативно-розыскную часть собственной безопасности колонии. Сотрудники части во время передачи взятки задержали посредника, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «Действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 25 октября 2024 года женщина, находясь в одном из офисов на территории Мотовилихинского района города Перми, передала посреднику деньги в виде взятки в сумме 700 тысяч рублей. После получения денежных средств мужчина был задержан», — сказано в сообщении. Уточняется, что деньги изъяли, а посредника заключили под стражу. Было заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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