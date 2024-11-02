В Перми пойман посредник, передававший взятки сотруднику ГУФСИН

Осужденный пермской исправительной колонии 11 попросил бывшую жену дать 700 тысяч рублей сотруднику ГУФСИН, чтобы ему смягчили наказание. Но женщина сообщила об этом в оперативно-розыскную часть собственной безопасности колонии. Сотрудники части во время передачи взятки задержали посредника, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«Действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 25 октября 2024 года женщина, находясь в одном из офисов на территории Мотовилихинского района города Перми, передала посреднику деньги в виде взятки в сумме 700 тысяч рублей. После получения денежных средств мужчина был задержан», — сказано в сообщении.
Уточняется, что деньги изъяли, а посредника заключили под стражу. Было заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
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