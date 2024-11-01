«Затащил в машину и угрожал оружием»: силовика из ХМАО подозревают в надругательстве над подростком

В надругательстве над подростком подозревают заместителя командира взвода вневедомственной охраны Росгвардии Нижневартовска (ХМАО). По данным источника URA.RU, он заманил в машину несовершеннолетнего и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, угрожая оружием.
«Замковзвода вневедомственной охраны заманил в машину 17-летнего подростка и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, угрожая пистолетом. Возбуждено уголовное дело», — сообщил источник URA.RU.
В Росгвардии ХМАО заявили о проведении проверки. «Подозреваемый в тяжком преступлении отстранен от выполнения служебных обязанностей, взят под стражу. Руководством управления оказывается вся необходимая помощь следствию», — прокомментировали в ведомстве.
По данным источника агентства в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). «Автомобиль и оружие изъяты», — уточнил информатор.
В пресс-службу управления Следственного комитета по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
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