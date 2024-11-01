01 ноября 2024

«Затащил в машину и угрожал оружием»: силовика из ХМАО подозревают в надругательстве над подростком

Сотрудник Росгвардии Нижневартовска задержан по подозрению в педофилии
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Росгвардии ХМАО подозревают в надругательстве над подростком в машине
Сотрудник Росгвардии ХМАО подозревают в надругательстве над подростком в машине Фото:

В надругательстве над подростком подозревают заместителя командира взвода вневедомственной охраны Росгвардии Нижневартовска (ХМАО). По данным источника URA.RU, он заманил в машину несовершеннолетнего и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, угрожая оружием.

«Замковзвода вневедомственной охраны заманил в машину 17-летнего подростка и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, угрожая пистолетом. Возбуждено уголовное дело», — сообщил источник URA.RU.

В Росгвардии ХМАО заявили о проведении проверки. «Подозреваемый в тяжком преступлении отстранен от выполнения служебных обязанностей, взят под стражу. Руководством управления оказывается вся необходимая помощь следствию», — прокомментировали в ведомстве.

По данным источника агентства в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). «Автомобиль и оружие изъяты», — уточнил информатор.

В пресс-службу управления Следственного комитета по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

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В надругательстве над подростком подозревают заместителя командира взвода вневедомственной охраны Росгвардии Нижневартовска (ХМАО). По данным источника URA.RU, он заманил в машину несовершеннолетнего и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, угрожая оружием. «Замковзвода вневедомственной охраны заманил в машину 17-летнего подростка и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, угрожая пистолетом. Возбуждено уголовное дело», — сообщил источник URA.RU. В Росгвардии ХМАО заявили о проведении проверки. «Подозреваемый в тяжком преступлении отстранен от выполнения служебных обязанностей, взят под стражу. Руководством управления оказывается вся необходимая помощь следствию», — прокомментировали в ведомстве. По данным источника агентства в силовых структурах, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). «Автомобиль и оружие изъяты», — уточнил информатор. В пресс-службу управления Следственного комитета по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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