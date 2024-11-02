В Екатеринбурге шестиклассница забеременела от заводчанина, обманув его

03 ноября 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

О беременности девочка рассказала врачам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от парня, с которым познакомилась в соцсетях. Ее предполагаемый партнер — парень с завода, ему 21 год. Детали URA.RU раскрыл источник. По его словам, о своей беременности девочка рассказала врачам. «Весной она познакомилась с молодым человеком в соцсетях, заверила его, что совершеннолетняя, а проверять он не стал. Секс у них, предварительно, был по обоюдному согласию», — поделился собеседник агентства. Парень сейчас под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге от своего троюродного брата забеременела 16-летняя цыганка — причем уже вторым ребенком. Эксперты тогда говорили, что молодой человек может избежать наказания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от парня, с которым познакомилась в соцсетях. Ее предполагаемый партнер — парень с завода, ему 21 год. Детали URA.RU раскрыл источник. По его словам, о своей беременности девочка рассказала врачам. «Весной она познакомилась с молодым человеком в соцсетях, заверила его, что совершеннолетняя, а проверять он не стал. Секс у них, предварительно, был по обоюдному согласию», — поделился собеседник агентства. Парень сейчас под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге от своего троюродного брата забеременела 16-летняя цыганка — причем уже вторым ребенком. Эксперты тогда говорили, что молодой человек может избежать наказания.