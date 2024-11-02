02 ноября 2024

В Екатеринбурге шестиклассница забеременела от заводчанина, обманув его

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
О беременности девочка рассказала врачам Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от парня, с которым познакомилась в соцсетях. Ее предполагаемый партнер — парень с завода, ему 21 год. Детали URA.RU раскрыл источник.

По его словам, о своей беременности девочка рассказала врачам. «Весной она познакомилась с молодым человеком в соцсетях, заверила его, что совершеннолетняя, а проверять он не стал. Секс у них, предварительно, был по обоюдному согласию», — поделился собеседник агентства. Парень сейчас под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге от своего троюродного брата забеременела 16-летняя цыганка — причем уже вторым ребенком. Эксперты тогда говорили, что молодой человек может избежать наказания.

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В Екатеринбурге 14-летняя школьница забеременела от парня, с которым познакомилась в соцсетях. Ее предполагаемый партнер — парень с завода, ему 21 год. Детали URA.RU раскрыл источник. По его словам, о своей беременности девочка рассказала врачам. «Весной она познакомилась с молодым человеком в соцсетях, заверила его, что совершеннолетняя, а проверять он не стал. Секс у них, предварительно, был по обоюдному согласию», — поделился собеседник агентства. Парень сейчас под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге от своего троюродного брата забеременела 16-летняя цыганка — причем уже вторым ребенком. Эксперты тогда говорили, что молодой человек может избежать наказания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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