Аномальное количество снега выпадет в Пермском крае на следующей неделе

Аномальное количество снега выпадет в Пермском крае. Прирост снежного покрова продолжится на севере и востоке региона. К концу недели его высота может превысить 40 сантиметров, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
«На большинстве метеостанций края уже выпало более половины месячной нормы осадков для ноября. В ночь на понедельник северные и восточные районы края продолжит засыпать снегом в тылу уходящего циклона „Мартина“. Выпадет еще 3-8 мм осадков. После холодного и ветреного дня 3 ноября, ветер существенно ослабеет», — указано на сайте ГИС-центра.
Отмечается, что прогноз может существенно измениться. В тылу циклона вероятно арктическое вторжение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми к вечеру 3 ноября, высота снежного покрова составит 5,33 сантиметра. Пермь оказалась в центре циклона «Мартина».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!