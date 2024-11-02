02 ноября 2024

Аномальное количество снега выпадет в Пермском крае на следующей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский край продолжит засыпать снегом
Пермский край продолжит засыпать снегом Фото:

Аномальное количество снега выпадет в Пермском крае. Прирост снежного покрова продолжится на севере и востоке региона. К концу недели его высота может превысить 40 сантиметров, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

«На большинстве метеостанций края уже выпало более половины месячной нормы осадков для ноября. В ночь на понедельник северные и восточные районы края продолжит засыпать снегом в тылу уходящего циклона „Мартина“. Выпадет еще 3-8 мм осадков. После холодного и ветреного дня 3 ноября, ветер существенно ослабеет», — указано на сайте ГИС-центра.

Отмечается, что прогноз может существенно измениться. В тылу циклона вероятно арктическое вторжение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми к вечеру 3 ноября, высота снежного покрова составит 5,33 сантиметра. Пермь оказалась в центре циклона «Мартина».

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Аномальное количество снега выпадет в Пермском крае. Прирост снежного покрова продолжится на севере и востоке региона. К концу недели его высота может превысить 40 сантиметров, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. «На большинстве метеостанций края уже выпало более половины месячной нормы осадков для ноября. В ночь на понедельник северные и восточные районы края продолжит засыпать снегом в тылу уходящего циклона „Мартина“. Выпадет еще 3-8 мм осадков. После холодного и ветреного дня 3 ноября, ветер существенно ослабеет», — указано на сайте ГИС-центра. Отмечается, что прогноз может существенно измениться. В тылу циклона вероятно арктическое вторжение. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми к вечеру 3 ноября, высота снежного покрова составит 5,33 сантиметра. Пермь оказалась в центре циклона «Мартина».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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