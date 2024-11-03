Промоуторы оценили вероятность концерта рэпера Канье Уэста в Петербурге

Выступление американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге на сцене «Газпром Арены» вполне возможно. Об этом заявил Михаил Шурыгин, основатель компании NCA, устраивавшей концерты мировых звезд.
Информация о том, что в Петербурге пройдет концерт Уэста, появилась в telegram-канале Baza. Однако, ни точной даты, ни организатора канал не приводит. По данным инсайдеров канала, продажа билетов начнется через неделю, а через две недели состоится сам концерт.
«Насколько я знаю, это вполне вероятно», — сказал в разговоре с «Фонтанкой» Шурыгин. Его компания NCA в разные годы устраивала в России концерты таких звезд, как Rammstein, Мадонна, Кайли Миноуг и Робби Уильямс. Однако президент концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн в беседе с изданием усомнился в том, что шоу подобного масштаба можно организовать в такие краткие сроки.
В пресс-службе «Газпром Арены» «Фонтанке» сообщили, что не владеют информацией о якобы запланированном концерте Канье Уэста. Ранее СМИ уже писали о грядущем выступлении рэпера в Москве в «Лужниках». Однако шоу не состоялось, хотя исполнитель действительно приезжал в Москву, только по случаю дня рождения друга, российского дизайнера Гоши Рубчинского, передает RT. В начале года они выпустили совместную коллекцию «Черные псы», напоминает телеканал 360.
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