03 ноября 2024

Пранкеры Вован и Лексус оценили путешествие в ХМАО

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Вовану и Лексусу очень понравился Ханты-Мансийск
Вовану и Лексусу очень понравился Ханты-Мансийск Фото:

Пранк-журналисты Владимир Кузнецов и Алексей Столяров поделились положительными впечатлениями о Ханты-Мансийске. Так, по словам Столярова, выставки в музее природы и человека не уступают музеям Москвы. Об этом они рассказали во время марафона «Знание.Первые» в Ханты-Мансийске.

«Нам понравился город, очень. Мы вчера были в основных локациях, познакомились с бытом Ханты и Манси. Были в музее природы и человека, экспонаты практически живые. Даже в Москве, в зоологическом музее, не так интересно это выглядит. Нам также провели обзорную экскурсию по городу», — сказал Кузнецов. «Здорово, что город сочетает в себе историческую часть и спортивную отрасль. В городе вообще много всего, что может увлечь», — добавил Столяров.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске проходит просветительский марафон «Знание.Первые». В качестве лекторов выступали губернатор ХМАО Руслан Кухарук, председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, а также другие спикеры.

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Пранк-журналисты Владимир Кузнецов и Алексей Столяров поделились положительными впечатлениями о Ханты-Мансийске. Так, по словам Столярова, выставки в музее природы и человека не уступают музеям Москвы. Об этом они рассказали во время марафона «Знание.Первые» в Ханты-Мансийске. «Нам понравился город, очень. Мы вчера были в основных локациях, познакомились с бытом Ханты и Манси. Были в музее природы и человека, экспонаты практически живые. Даже в Москве, в зоологическом музее, не так интересно это выглядит. Нам также провели обзорную экскурсию по городу», — сказал Кузнецов. «Здорово, что город сочетает в себе историческую часть и спортивную отрасль. В городе вообще много всего, что может увлечь», — добавил Столяров. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске проходит просветительский марафон «Знание.Первые». В качестве лекторов выступали губернатор ХМАО Руслан Кухарук, председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, а также другие спикеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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