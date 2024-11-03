Пранкеры Вован и Лексус оценили путешествие в ХМАО

Пранк-журналисты Владимир Кузнецов и Алексей Столяров поделились положительными впечатлениями о Ханты-Мансийске. Так, по словам Столярова, выставки в музее природы и человека не уступают музеям Москвы. Об этом они рассказали во время марафона «Знание.Первые» в Ханты-Мансийске.
«Нам понравился город, очень. Мы вчера были в основных локациях, познакомились с бытом Ханты и Манси. Были в музее природы и человека, экспонаты практически живые. Даже в Москве, в зоологическом музее, не так интересно это выглядит. Нам также провели обзорную экскурсию по городу», — сказал Кузнецов. «Здорово, что город сочетает в себе историческую часть и спортивную отрасль. В городе вообще много всего, что может увлечь», — добавил Столяров.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске проходит просветительский марафон «Знание.Первые». В качестве лекторов выступали губернатор ХМАО Руслан Кухарук, председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, а также другие спикеры.
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