Туриста с приступом аппендицита экстренно эвакуировали в Челябинской области

Туриста с приступом аппендицита экстренно эвакуировали с первой сопки хребта Уреньга в Челябинской области в минувшие праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«3 ноября в шестом часу вечера спасателям Миасского отряда поступило сообщение о ЧП с челябинской группой туристов в районе первой сопки хребта Уреньга. <…> Врачи выявили у 23-летнего мужчины признаки воспаления аппендикса», — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области в telegram-канале.
В конце однодневного похода 23-летний мужчина почувствовал резкую боль в спине, отдающую сбоку. Какое-то время он пытался идти, но боль и тошнота усиливались, темп движения группы сильно снизился.
С наступлением сумерек, руководитель группы принял решение вызвать спасателей. Укрыться от ураганного ветра и снегопада помогли туристы из Екатеринбурга, которые разбили палаточный лагерь.
Прибывшие на вызов спасатели вызвали скорую и на квадроцикле эвакуировали туриста. Экстренная эвакуация помогла избежать большой беды, сообщили врачи. Спасатели же призывают туристов не игнорировать тревожные симптомы и обращаться за помощью.
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