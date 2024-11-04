04 ноября 2024

Туриста с приступом аппендицита экстренно эвакуировали в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло во время однодневного похода (архивное фото)
ЧП произошло во время однодневного похода (архивное фото) Фото:

Туриста с приступом аппендицита экстренно эвакуировали с первой сопки хребта Уреньга в Челябинской области в минувшие праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).

«3 ноября в шестом часу вечера спасателям Миасского отряда поступило сообщение о ЧП с челябинской группой туристов в районе первой сопки хребта Уреньга. <…> Врачи выявили у 23-летнего мужчины признаки воспаления аппендикса», — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области в telegram-канале.

В конце однодневного похода 23-летний мужчина почувствовал резкую боль в спине, отдающую сбоку. Какое-то время он пытался идти, но боль и тошнота усиливались, темп движения группы сильно снизился.

С наступлением сумерек, руководитель группы принял решение вызвать спасателей. Укрыться от ураганного ветра и снегопада помогли туристы из Екатеринбурга, которые разбили палаточный лагерь.

Прибывшие на вызов спасатели вызвали скорую и на квадроцикле эвакуировали туриста. Экстренная эвакуация помогла избежать большой беды, сообщили врачи. Спасатели же призывают туристов не игнорировать тревожные симптомы и обращаться за помощью.

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Туриста с приступом аппендицита экстренно эвакуировали с первой сопки хребта Уреньга в Челябинской области в минувшие праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «3 ноября в шестом часу вечера спасателям Миасского отряда поступило сообщение о ЧП с челябинской группой туристов в районе первой сопки хребта Уреньга. <…> Врачи выявили у 23-летнего мужчины признаки воспаления аппендикса», — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области в telegram-канале. В конце однодневного похода 23-летний мужчина почувствовал резкую боль в спине, отдающую сбоку. Какое-то время он пытался идти, но боль и тошнота усиливались, темп движения группы сильно снизился. С наступлением сумерек, руководитель группы принял решение вызвать спасателей. Укрыться от ураганного ветра и снегопада помогли туристы из Екатеринбурга, которые разбили палаточный лагерь. Прибывшие на вызов спасатели вызвали скорую и на квадроцикле эвакуировали туриста. Экстренная эвакуация помогла избежать большой беды, сообщили врачи. Спасатели же призывают туристов не игнорировать тревожные симптомы и обращаться за помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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