Суд оставил в СИЗО начальника наркоотдела полиции Копейска Исламова

Челябинский облсуд оставил в силе решение о заключении в СИЗО в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД города Валентина Исламова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката в интересах обвиняемого Валентина Исламова. Постановление Копейского горсуда, которым ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 октября 2025 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Исламов был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из ОРЧ СБ регионального ГУ МВД в конце августа. Его обвинили в получении взяток. Предварительно, с декабря 2023 года по август 2025 года Исламов получил свыше 200 тысяч рублей от троих наркоманов. За это он освобождал их от ответственности.
В пресс-службе ГУ МВД по региону напомнили, что выявление недобросовестных сотрудников в полиции ведется на регулярной основе и находится на постоянном контроле у руководства Главка. Каждый случай противоправной деятельности должностных лиц не остается без внимания: в отношении виновников обязательно проводится разбирательство, а их действиям дается жесткая правовая оценка.
