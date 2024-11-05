Пермячка украла школьные деньги и потратила их на наркотики

Жительница Соликамска (Пермский край), которая была назначена казначеем класса в местной школе, осуждена за кражу денег из общего фонда класса. По информации Соликамского городского суда, она использовала собранные деньги на покупку наркотиков для личного употребления.
«Обвиняемая присвоила средства, предназначенные для выездного мероприятия школьников, и потратила их на наркотики», — пояснили в Соликамском городском суде. Дополнительно женщина была обвинена в краже велосипедов, которые она затем сдавала в комиссионные магазины.
С учетом беременности обвиняемой суд вынес решение о наказании в виде двух лет ограничения свободы. Также она будет обязана возместить потерпевшим ущерб.
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