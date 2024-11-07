Жители Одессы и юга Украины придерживаются пророссийских взглядов и плохо поддаются украинизации. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Соломия Бобровская на пресс-конференции в «Укринформе».
«Мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — приводит слова Бобровской РИА Новости. Депутат Рады обратила внимание на то, что население южных регионов по-прежнему питает симпатии по отношению к России, несмотря на конфликт, и не поддается украинизации.
Бобровская обеспокоена тем, что в этих областях люди ведут себя отстраненно, что приводит к оторванности от остальной части Украины. По ее словам, Одесса «любит себя искать в контексте себя самой», что нужно пресечь «государственной рукой», насадив им украинские корни.
После событий 2014 года, которые привели к изменению власти на Украине, началось активное вытеснение элементов советского прошлого и всего, что связано с Россией, включая меры в отношении русского языка. В 2019 году Верховная Рада Украины одобрила закон, целью которого является поддержание и развитие украинского языка как государственного. Согласно этому закону, украинский язык должен активно применяться гражданами во всех сферах жизни, напоминает телеканал 360. По причине ущемления прав жителей Донбасса и геноцида местного пророссийского населения Россия начала спецоперацию.
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