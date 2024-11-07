В Раде заявили о росте симпатии украинцев к России

Депутат Рады Бобровская: жители Одессы и юга Украины не поддаются украинизации
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На юге Украины и в Одессе поддерживают Россию
На юге Украины и в Одессе поддерживают Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Одессы и юга Украины придерживаются пророссийских взглядов и плохо поддаются украинизации. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Соломия Бобровская на пресс-конференции в «Укринформе».

«Мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — приводит слова Бобровской РИА Новости. Депутат Рады обратила внимание на то, что население южных регионов по-прежнему питает симпатии по отношению к России, несмотря на конфликт, и не поддается украинизации.

Бобровская обеспокоена тем, что в этих областях люди ведут себя отстраненно, что приводит к оторванности от остальной части Украины. По ее словам, Одесса «любит себя искать в контексте себя самой», что нужно пресечь «государственной рукой», насадив им украинские корни. 

После событий 2014 года, которые привели к изменению власти на Украине, началось активное вытеснение элементов советского прошлого и всего, что связано с Россией, включая меры в отношении русского языка. В 2019 году Верховная Рада Украины одобрила закон, целью которого является поддержание и развитие украинского языка как государственного. Согласно этому закону, украинский язык должен активно применяться гражданами во всех сферах жизни, напоминает телеканал 360. По причине ущемления прав жителей Донбасса и геноцида местного пророссийского населения Россия начала спецоперацию. 

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Жители Одессы и юга Украины придерживаются пророссийских взглядов и плохо поддаются украинизации. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Соломия Бобровская на пресс-конференции в «Укринформе». «Мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — приводит слова Бобровской РИА Новости. Депутат Рады обратила внимание на то, что население южных регионов по-прежнему питает симпатии по отношению к России, несмотря на конфликт, и не поддается украинизации. Бобровская обеспокоена тем, что в этих областях люди ведут себя отстраненно, что приводит к оторванности от остальной части Украины. По ее словам, Одесса «любит себя искать в контексте себя самой», что нужно пресечь «государственной рукой», насадив им украинские корни.  После событий 2014 года, которые привели к изменению власти на Украине, началось активное вытеснение элементов советского прошлого и всего, что связано с Россией, включая меры в отношении русского языка. В 2019 году Верховная Рада Украины одобрила закон, целью которого является поддержание и развитие украинского языка как государственного. Согласно этому закону, украинский язык должен активно применяться гражданами во всех сферах жизни, напоминает телеканал 360. По причине ущемления прав жителей Донбасса и геноцида местного пророссийского населения Россия начала спецоперацию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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