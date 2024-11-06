06 ноября 2024

Депздрав ХМАО раскрыл, какими полезными продуктами питаться в ноябре

Депздрав ХМАО советует укрепить в ноябре иммунитет гранатом и хурмой
© Служба новостей «URA.RU»
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Гранат богат витаминами группы B
Гранат богат витаминами группы B Фото:

Депздрав ХМАО рекомендует югорчанам употреблять в пищу в ноябре сезонные фрукты, богатые витаминами. Среди них — гранат, хурма, цитрусы.

«Ноябрь — это начало сезона цитрусовых: мандаринов, апельсинов, грейпфрутов. А в гранате содержится много витаминов B5, B6, B12, К. Плоды благотворно влияют на сердечно-сосудистую и эндокринную системы, пищеварение и состояние кожи. Хурма также богата витаминами группы В, А, С и минералами: калий, кальций, магний, железо, йод, кобальт, хром», — следует из сообщения.

А из овощей окружной депздрав советует выбирать тыкву, кабачки, патиссоны, корнеплодные продукты — свеклу, морковь, редьку, а также капусту. Блюда можно украсить зеленью.

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Депздрав ХМАО рекомендует югорчанам употреблять в пищу в ноябре сезонные фрукты, богатые витаминами. Среди них — гранат, хурма, цитрусы. «Ноябрь — это начало сезона цитрусовых: мандаринов, апельсинов, грейпфрутов. А в гранате содержится много витаминов B5, B6, B12, К. Плоды благотворно влияют на сердечно-сосудистую и эндокринную системы, пищеварение и состояние кожи. Хурма также богата витаминами группы В, А, С и минералами: калий, кальций, магний, железо, йод, кобальт, хром», — следует из сообщения. А из овощей окружной депздрав советует выбирать тыкву, кабачки, патиссоны, корнеплодные продукты — свеклу, морковь, редьку, а также капусту. Блюда можно украсить зеленью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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