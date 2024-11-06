Депздрав ХМАО раскрыл, какими полезными продуктами питаться в ноябре

Депздрав ХМАО рекомендует югорчанам употреблять в пищу в ноябре сезонные фрукты, богатые витаминами. Среди них — гранат, хурма, цитрусы.
«Ноябрь — это начало сезона цитрусовых: мандаринов, апельсинов, грейпфрутов. А в гранате содержится много витаминов B5, B6, B12, К. Плоды благотворно влияют на сердечно-сосудистую и эндокринную системы, пищеварение и состояние кожи. Хурма также богата витаминами группы В, А, С и минералами: калий, кальций, магний, железо, йод, кобальт, хром», — следует из сообщения.
А из овощей окружной депздрав советует выбирать тыкву, кабачки, патиссоны, корнеплодные продукты — свеклу, морковь, редьку, а также капусту. Блюда можно украсить зеленью.
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