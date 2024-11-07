Челябинская продуктовая корзина подорожала на 8,5%

За год минимальный продуктовый набор подорожал в Челябинской области на 8,5%. Как следует из данных Челябинскстата, в конце сентября стоимость корзины составила 6,54 тысячи рублей.
«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце сентября составила 6,54 тысячи рублей на одного человека. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 3,2%, с начала года увеличилась на 8,5%», — отметило ведомство в своем отчете.
В сравнении с августом больше остальных подорожали апельсины (на 16%), молоко и масло — до 5,1%. Хлеб поднялся в цене на 4,2%, рыба живая и охлажденная — на 3,8%.
Некоторые продукты подешевели. Свекла стала стоить на 27,6% меньше. Подешевели манка, печенье и вареная колбаса. Снизилась стоимость мороженных кальмаров.
Также в Челябинскстате замерили изменение цен на непродовольственные товары. С начала года они прибавили в цене 2,9%. Больше остальных подорожали микроволновые печи, женские жакеты и колготки. Упала стоимость перчаток из натуральной кожи, детских брюк и мужских полуботинок.
Среди товарных сегментов лидером роста стали услуги, которые с начала года обходятся дороже на 9,5%. Топ инфляции возглавили зарубежные туры (плюс 10,8%). В то же время пассажирские перевозки теперь стоят меньше на 6,8%.
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