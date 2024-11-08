В Перми средняя стоимость бензина достигла нового максимума

В Перми средняя цена автомобильного бензина достигла 59,12 рублей за литр. За неделю прирост составил 12 копеек. Об этом сказано в отчете Росстата.
«За период с 29 октября по 5 ноября 2024 года изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 73 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае стоимость литра бензина АИ-92 достигла 53,74 рубля, АИ-95 — 58,34 рубля, АИ-98 и выше — 80,84 рубля», — сказано в сообщении.
Уточняется, что за неделю больше всего подорожало дизельное топливо — средняя цена поднялась на 43 копейки и достигла 68,07 рубля. Прирост АИ-98 и выше составил 40 копеек, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 7 копеек, АИ-92 — на 10 копеек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!