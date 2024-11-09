В Курской области женщина-военнослужащая попалась в руки ВС РФ: карта СВО на 9 ноября

В Курской области в плен российской армии попала женщина-боец ВСУ. Она поделилась, что оказалась на территории региона под угрозой расстрела. В то же время на донецком направлении ВС РФ демонстрируют определенный прогресс, в то время как украинские войска продолжают проводить атаки с использованием беспилотников. Ход военных действий и карта спецоперации на 9 ноября — в материале URA.RU.
Атака беспилотников на Смоленскую область
В Смоленской области были сбиты два украинских БПЛА. Никто не пострадал, ничто не разрушено. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он призвал жителей держаться подальше от обломков беспилотников. В общей сложности, по данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 50 украинских БПЛА в разных регионах России.
Курское направление
В Курской области продолжаются бои, ВСУ активно используют танки для проведения контратак. Сообщается о значительных успехах ВС РФ в районе населенных пунктов Погребки и Старая Сорочина. В украинской армии признают продвижение российских военных на нескольких участках фронта.
Наступление ВС РФ в районе населенных пунктов Новоивановка и Дарьино активно поддерживается артиллерией и системами залпового огня ТОС. В ответ ВСУ вводят свои резервы в бой, однако попытки контратаковать, включая пятую попытку в районе Малой Локни с численностью до 50 человек и бронетехникой, не увенчались успехом.
Также в Курской области ВС РФ взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ. Ее зовут Наталья Балаклицкая, она была поваром в украинской армии. По ее словам, командование заставило ее отправиться в Курскую область, пригрозив расстрелом, если она откажется. Однажды, когда остальные военные ушли, Балаклицкая решила сдаться российским войскам, выйдя с поднятыми руками. Она утверждает, что вступила в ВСУ из-за тяжелых жизненных обстоятельств — отсутствия работы, жилья и семьи.
Донецкое направление
На данном участке происходят значительные продвижения российских войск. Курахово постепенно оказывается в окружении. На севере Кураховского водохранилища ВС РФ продвигаются к населенному пункту Сонцовка. Также наблюдается активное наступление российской армии южнее Курахово с целью выйти в район Константинополя, что позволит отрезать украинские войска от важной логистической артерии.
В Дзержинске продолжаются интенсивные городские бои. Российские силы расширяют зону контроля у Максимильяновки. На южном фланге, развивая успех угледарской наступательной операции, ВС РФ продвигаются на север от Ясной Поляны и восточнее Максимовки вдоль балки Шулича и нескольких лесополос. Российские войска также атакуют к западу от Трудового и продвигаются по лесополосам к востоку от Богоявленки.
Запорожское направление
Продолжаются, преимущественно, позиционные сражения с активным использованием средств дальнего поражения. В районе к северу от Нестерянки в ходе наступательных операций подразделения ВС РФ сумели продвинуться более чем на два километра вглубь оборонительных позиций ВСУ.
Покровское направление
Российские военные продолжают добиваться успехов. Поступают сообщения о боях в районе Петровки, расположенной северо-западнее Вишневого. ВС РФ, действующие в двух километрах южнее Петровки, выравнивают линию фронта.
Обстрелы со стороны ВСУ
Ночью украинские БПЛА атаковали город Алексин в Тульской области. Поступили отдельные сообщения, что в небе находились до 11 дронов ВСУ. Вероятной целью этой атаки мог быть химический комбинат, писали telegram-каналы.
Под обстрел попала и Брянская область. Было уничтожено не менее 15 украинских дронов.
Пострадала также Белгородская область. В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки дроном FPV был поврежден ряд объектов: выбиты окна в частном домовладении, пострадали фасад здания, забор и припаркованный легковой автомобиль. В Шебекино в результате взрыва также пострадали фасад и кровля жилого дома.
В ДНР, в поселке Озеряновка Центрально-Городского района Горловки, два работника Горловского района электрических сетей погибли при выполнении служебных обязанностей в результате удара со стороны ВСУ. В Горловке, в результате детонации неразорвавшегося кассетного боеприпаса, погибла женщина 1967 года рождения. Также зафиксирован случай, когда удар ствольной украинской артиллерии привел к ранению мужчины.
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