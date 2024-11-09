МО: в Курской области взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ

В Курской области ВС РФ взяли в плен женщину, проходившую службу в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен военнослужащими группировки войск „Север“ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Балаклицкая отметила, что пришла в украинскую армию добровольцем.
Ранее Минобороны Украины заявило, что будет привлекать женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к разминированию территорий, передает RT. По словам заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой, в настоящее время в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч — гражданские сотрудницы.
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