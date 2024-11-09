МО: в Курской области взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ

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Наталья Балаклицкая служила в стрелковых войсках ВСУ
Наталья Балаклицкая служила в стрелковых войсках ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области ВС РФ взяли в плен женщину, проходившую службу в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен военнослужащими группировки войск „Север“ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Балаклицкая отметила, что пришла в украинскую армию добровольцем.

Ранее Минобороны Украины заявило, что будет привлекать женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к разминированию территорий, передает RT. По словам заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой, в настоящее время в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч — гражданские сотрудницы.

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В Курской области ВС РФ взяли в плен женщину, проходившую службу в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен военнослужащими группировки войск „Север“ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Балаклицкая отметила, что пришла в украинскую армию добровольцем. Ранее Минобороны Украины заявило, что будет привлекать женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к разминированию территорий, передает RT. По словам заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой, в настоящее время в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч — гражданские сотрудницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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