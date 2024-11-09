Женщина-боец ВСУ Наталья Балаклицкая рассказала, что служила в украинской армии поваром. Командование заставило ее отправиться в Курскую область, пригрозив, что если она не пойдет, ее расстреляют свои же.
«Командование нам сказало что „вы едете в Курскую область, а куда — мы и сами не знаем, потому что на вас пришло боевое распоряжение“. Нам сказали, что если мы не пойдем, то нас свои же и расстреляют», — передает слова Балаклицкой РИА Новости. По словам женщины, ей сказали, что она будет на передовой около семи дней, а затем ее заменят. Однако этого не случилось.
Однажды, когда остальные военнослужащие ушли помогать раненому, повар вместе с сослуживцем остались в блиндаже. Там они услышали приближение российских военных и решили сдаться в плен, выйдя с поднятыми руками. По словам Балаклицкой, ее вынудили пойти в ВСУ тяжелые жизненные обстоятельства — отсутствие работы, жилья и семьи.
В Курской области 9 ноября российские военные взяли в плен Наталью Балаклицкую, которая служила в ВСУ добровольцем. Об этом сообщило Минобороны РФ. На Украине ранее планировали привлекать женщин, ветеранов и людей с инвалидностью к разминированию территорий; сейчас в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч — гражданские сотрудники.
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