Мурашко отметил столицу ХМАО за качество медицинских услуг

Ханты-Мансийск вошел в топ городов страны по степени удовлетворенности пациентов оказанием медицинских услуг. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил Ханты-Мансийск в числе городов-лидеров по степени удовлетворенности оказанием медицинских услуг. Количество негативных обращений о качестве оказания медицинской помощи снижается в регионах с каждым годом», — передают сообщение власти Югры в соцсети.
Министр объяснил это тем, что активно реализуются региональные и федеральные программы в этом направлении. Также расширяются возможности для повышения квалификация врачей, среднего и младшего медперсонала и модернизируется оснащение больниц.
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