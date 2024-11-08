08 ноября 2024

Мурашко отметил столицу ХМАО за качество медицинских услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Мурашко отметил, что число жалоб на качество оказания медпомощи снижается с каждым годом
Мурашко отметил, что число жалоб на качество оказания медпомощи снижается с каждым годом Фото:

Ханты-Мансийск вошел в топ городов страны по степени удовлетворенности пациентов оказанием медицинских услуг. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил Ханты-Мансийск в числе городов-лидеров по степени удовлетворенности оказанием медицинских услуг. Количество негативных обращений о качестве оказания медицинской помощи снижается в регионах с каждым годом», — передают сообщение власти Югры в соцсети.

Министр объяснил это тем, что активно реализуются региональные и федеральные программы в этом направлении. Также расширяются возможности для повышения квалификация врачей, среднего и младшего медперсонала и модернизируется оснащение больниц.

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Ханты-Мансийск вошел в топ городов страны по степени удовлетворенности пациентов оказанием медицинских услуг. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил Ханты-Мансийск в числе городов-лидеров по степени удовлетворенности оказанием медицинских услуг. Количество негативных обращений о качестве оказания медицинской помощи снижается в регионах с каждым годом», — передают сообщение власти Югры в соцсети. Министр объяснил это тем, что активно реализуются региональные и федеральные программы в этом направлении. Также расширяются возможности для повышения квалификация врачей, среднего и младшего медперсонала и модернизируется оснащение больниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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