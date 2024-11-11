11 ноября 2024

В Перми осудили председателя ТСЖ, которого подкупил подрядчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Председателя ТСЖ поймали в момент получения денег
Председателя ТСЖ поймали в момент получения денег Фото:

В Перми председатель ТСЖ стал фигурантом уголовного дела. Он получил деньги от подрядной организации за заключение договора на монтаж противопожарного трубопровода. Об этом сообщают в региональном СУ СК и прокуратуре Пермского края

«Установлено, что 17 мая председатель одного из ИСЖ получил от подрядной организации 120 тысяч рублей за заключение договора на монтаж противопожарного трубопровода в жилом доме по завышенной цене. Это является коммерческим подкупом и влечет за собой уголовное наказание. Председатель ТСЖ был пойман с поличным», — уточнили в ведомствах.

Суд признал мужчину виновным в коммерческом подкупе. С учетом позиции гособвинения ему назначено наказание в виде штрафа.

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В Перми председатель ТСЖ стал фигурантом уголовного дела. Он получил деньги от подрядной организации за заключение договора на монтаж противопожарного трубопровода. Об этом сообщают в региональном СУ СК и прокуратуре Пермского края «Установлено, что 17 мая председатель одного из ИСЖ получил от подрядной организации 120 тысяч рублей за заключение договора на монтаж противопожарного трубопровода в жилом доме по завышенной цене. Это является коммерческим подкупом и влечет за собой уголовное наказание. Председатель ТСЖ был пойман с поличным», — уточнили в ведомствах. Суд признал мужчину виновным в коммерческом подкупе. С учетом позиции гособвинения ему назначено наказание в виде штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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