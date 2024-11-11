В Перми осудили председателя ТСЖ, которого подкупил подрядчик

В Перми председатель ТСЖ стал фигурантом уголовного дела. Он получил деньги от подрядной организации за заключение договора на монтаж противопожарного трубопровода. Об этом сообщают в региональном СУ СК и прокуратуре Пермского края
«Установлено, что 17 мая председатель одного из ИСЖ получил от подрядной организации 120 тысяч рублей за заключение договора на монтаж противопожарного трубопровода в жилом доме по завышенной цене. Это является коммерческим подкупом и влечет за собой уголовное наказание. Председатель ТСЖ был пойман с поличным», — уточнили в ведомствах.
Суд признал мужчину виновным в коммерческом подкупе. С учетом позиции гособвинения ему назначено наказание в виде штрафа.
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