Семья Черкасовых ждет мальчика
Звезда телепроекта «Дом-2» Кристина Черкасова из Сургута узнала пол второго ребенка. Блогер опубликовала в своем telegram-канале видео с гендер-пати и сообщила, что ждет мальчика.
«Принимаем поздравления. Рекомендую не пренебрегать гендер-пати. Это не сравнится с УЗИ! У меня даже руки тряслись и шея пятнами покрылась от волнения», — написала Черкасова.
Семья Черкасовых устроила в кругу близких вечеринку. Пара заказала озвучку малыша, который якобы обратился к родителям и раскрыл свой пол. Из шаров посыпались конфетти голубого цвета.
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