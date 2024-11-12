«Даже тряслись руки»: звезда «Дома-2» из ХМАО узнала пол второго ребенка. Видео

Звезда «Дома-2» из Сургута Кристина Черкасова узнала пол второго ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Семья Черкасовых ждет мальчика
Семья Черкасовых ждет мальчика Фото:

Звезда телепроекта «Дом-2» Кристина Черкасова из Сургута узнала пол второго ребенка. Блогер опубликовала в своем telegram-канале видео с гендер-пати и сообщила, что ждет мальчика.

«Принимаем поздравления. Рекомендую не пренебрегать гендер-пати. Это не сравнится с УЗИ! У меня даже руки тряслись и шея пятнами покрылась от волнения», — написала Черкасова.

Семья Черкасовых устроила в кругу близких вечеринку. Пара заказала озвучку малыша, который якобы обратился к родителям и раскрыл свой пол. Из шаров посыпались конфетти голубого цвета.

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Звезда телепроекта «Дом-2» Кристина Черкасова из Сургута узнала пол второго ребенка. Блогер опубликовала в своем telegram-канале видео с гендер-пати и сообщила, что ждет мальчика. «Принимаем поздравления. Рекомендую не пренебрегать гендер-пати. Это не сравнится с УЗИ! У меня даже руки тряслись и шея пятнами покрылась от волнения», — написала Черкасова. Семья Черкасовых устроила в кругу близких вечеринку. Пара заказала озвучку малыша, который якобы обратился к родителям и раскрыл свой пол. Из шаров посыпались конфетти голубого цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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