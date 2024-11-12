Пьяная пермячка вонзила нож в шею своего возлюбленного

Пьяная жительница Кудымкара (Пермский край) убила своего сожителя. Она била его руками по телу, а потом зарезала ударом ножа в шею. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Преступление было совершено 26 августа 2024 года. Пермячка и ее сожитель находились дома. Женщина была пьяна и между возлюбленными произошла ссора. Сначала дама избивала своего сожителя руками, а потом схватила нож и нанесла несколько ударов в шею и голову. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В отношении 42-летней пермячки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас расследование всех обстоятельств совершения преступления завершено, материалы дела переданы в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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