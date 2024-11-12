Пьяная пермячка вонзила нож в шею своего возлюбленного

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В ближайшее время женщина предстанет перед судом
В ближайшее время женщина предстанет перед судом Фото:

Пьяная жительница Кудымкара (Пермский край) убила своего сожителя. Она била его руками по телу, а потом зарезала ударом ножа в шею. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Преступление было совершено 26 августа 2024 года. Пермячка и ее сожитель находились дома. Женщина была пьяна и между возлюбленными произошла ссора. Сначала дама избивала своего сожителя руками, а потом схватила нож и нанесла несколько ударов в шею и голову. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В отношении 42-летней пермячки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас расследование всех обстоятельств совершения преступления завершено, материалы дела переданы в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Пьяная жительница Кудымкара (Пермский край) убила своего сожителя. Она била его руками по телу, а потом зарезала ударом ножа в шею. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Преступление было совершено 26 августа 2024 года. Пермячка и ее сожитель находились дома. Женщина была пьяна и между возлюбленными произошла ссора. Сначала дама избивала своего сожителя руками, а потом схватила нож и нанесла несколько ударов в шею и голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. В отношении 42-летней пермячки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас расследование всех обстоятельств совершения преступления завершено, материалы дела переданы в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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