Обанкротившийся пермский банк не смог найти покупателя на многомиллионную задолженность

Федеральная торговая площадка «Российский аукционный дом» (АО) не смогла найти покупателя на дебиторскую задолженность пермского «Проинвестбанка». Торги проводились с 10 сентября по 10 ноября и были признаны несостоявшимися.
«Торги признаны несостоявшимися», — указано на сайте федресурса. Согласно представленной информации, на торги были выставлены права требования «Проинвестбанка» к ООО «БЕКАР-ТЕПЛОСЕРВИС на сумму 10,4 млн рублей. Ранее стало известно, что долги клиентов закрывшегося пермского банка выкупили коллекторские организации. Они приобрели права требования к физическим лицам на общую сумму свыше 8,5 млн рублей.
АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии в 2021 году. Далее последовали его банкротство и процедура ликвидации с продажей принадлежащего банку имущества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!