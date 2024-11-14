Обанкротившийся пермский банк не смог найти покупателя на многомиллионную задолженность

Желающих купить задолженность закрывшегося пермского банка не нашлось
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Проинвестбанк закрылся в 2021 году
Проинвестбанк закрылся в 2021 году Фото:

Федеральная торговая площадка «Российский аукционный дом» (АО) не смогла найти покупателя на дебиторскую задолженность пермского «Проинвестбанка». Торги проводились с 10 сентября по 10 ноября и были признаны несостоявшимися.

«Торги признаны несостоявшимися», — указано на сайте федресурса. Согласно представленной информации, на торги были выставлены права требования «Проинвестбанка» к ООО «БЕКАР-ТЕПЛОСЕРВИС на сумму 10,4 млн рублей. Ранее стало известно, что долги клиентов закрывшегося пермского банка выкупили коллекторские организации. Они приобрели права требования к физическим лицам на общую сумму свыше 8,5 млн рублей.

АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии в 2021 году. Далее последовали его банкротство и процедура ликвидации с продажей принадлежащего банку имущества.

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Федеральная торговая площадка «Российский аукционный дом» (АО) не смогла найти покупателя на дебиторскую задолженность пермского «Проинвестбанка». Торги проводились с 10 сентября по 10 ноября и были признаны несостоявшимися. «Торги признаны несостоявшимися», — указано на сайте федресурса. Согласно представленной информации, на торги были выставлены права требования «Проинвестбанка» к ООО «БЕКАР-ТЕПЛОСЕРВИС на сумму 10,4 млн рублей. Ранее стало известно, что долги клиентов закрывшегося пермского банка выкупили коллекторские организации. Они приобрели права требования к физическим лицам на общую сумму свыше 8,5 млн рублей. АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии в 2021 году. Далее последовали его банкротство и процедура ликвидации с продажей принадлежащего банку имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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