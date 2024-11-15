В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов

15 ноября 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

По данным постпреда в Женеве Геннадия Гатилова от рук киевского режима погибли десятки российских журналистов Фото: Илья Московец © URA.RU Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объяснило отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов, за которые якобы ответственен Киев, отсутствием доступа к местам происшествий. Об этом было заявлено представителем УВКПЧ Рено де Вилленом во время пресс-конференции в ООН. Новость по теме Кто из российских журналистов погиб в ходе СВО «Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», — заявил Рено де Виллен, передает РИА Новости. ЮНЕСКО игнорирует данные о преступлениях Киева против журналистов, считают в МИД РФ. По данным постпреда в Женеве Геннадия Гатилова от рук киевского режима погибли десятки российских журналистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объяснило отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов, за которые якобы ответственен Киев, отсутствием доступа к местам происшествий. Об этом было заявлено представителем УВКПЧ Рено де Вилленом во время пресс-конференции в ООН. «Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», — заявил Рено де Виллен, передает РИА Новости. ЮНЕСКО игнорирует данные о преступлениях Киева против журналистов, считают в МИД РФ. По данным постпреда в Женеве Геннадия Гатилова от рук киевского режима погибли десятки российских журналистов.