В ООН объяснили отсутствие реакции на убийства российских журналистов

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, груз 200, сво
По данным постпреда в Женеве Геннадия Гатилова от рук киевского режима погибли десятки российских журналистов Фото:

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объяснило отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов, за которые якобы ответственен Киев, отсутствием доступа к местам происшествий. Об этом было заявлено представителем УВКПЧ Рено де Вилленом во время пресс-конференции в ООН.

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«Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», — заявил Рено де Виллен, передает РИА Новости.

ЮНЕСКО игнорирует данные о преступлениях Киева против журналистов, считают в МИД РФ. По данным постпреда в Женеве Геннадия Гатилова от рук киевского режима погибли десятки российских журналистов.

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) объяснило отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов, за которые якобы ответственен Киев, отсутствием доступа к местам происшествий. Об этом было заявлено представителем УВКПЧ Рено де Вилленом во время пресс-конференции в ООН. «Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что у нас нет доступа в указанные области, потому что Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», — заявил Рено де Виллен, передает РИА Новости. ЮНЕСКО игнорирует данные о преступлениях Киева против журналистов, считают в МИД РФ. По данным постпреда в Женеве Геннадия Гатилова от рук киевского режима погибли десятки российских журналистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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