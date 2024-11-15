Россиянка показала шикарный костюм в полуфинале «Мисс Вселенная». Видео

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Валентина Алексеева покорила зрителей своим образом на полуфинале конкурса «Мисс Вселенная»
Валентина Алексеева покорила зрителей своим образом на полуфинале конкурса «Мисс Вселенная» Фото:

На полуфинале конкурса «Мисс Вселенная» и конкурса Национальных костюмов 18-летняя россиянка Валентина Алексеева вышла в шикарном образе, состоящем из огромного украшения на голове и пышного платья в концепции «Русской зимы». Прямая трансляция конкурса идет на YouTube-канале Telemundo.

«Национальный костюм „Русская зима“, созданный дизайнером Ольгой Маляровой воплощает концепцию „Русской зимы“ и отражает уникальные традиции и климатические особенности России», — говорится в telegram-канале «Мисс Россия». 

Однако на территории России трансляция конкурса на платформе YouTube недоступна. Отмечается, что Алексеева на данный момент находится в Мексике. Она принимает участие в фотосессиях и репетициях к конкурсу. Также в рамках мероприятия девушка покорила сердца зрителей и вошла в топ-10 самых эффектных участниц. 

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На полуфинале конкурса «Мисс Вселенная» и конкурса Национальных костюмов 18-летняя россиянка Валентина Алексеева вышла в шикарном образе, состоящем из огромного украшения на голове и пышного платья в концепции «Русской зимы». Прямая трансляция конкурса идет на YouTube-канале Telemundo. «Национальный костюм „Русская зима“, созданный дизайнером Ольгой Маляровой воплощает концепцию „Русской зимы“ и отражает уникальные традиции и климатические особенности России», — говорится в telegram-канале «Мисс Россия».  Однако на территории России трансляция конкурса на платформе YouTube недоступна. Отмечается, что Алексеева на данный момент находится в Мексике. Она принимает участие в фотосессиях и репетициях к конкурсу. Также в рамках мероприятия девушка покорила сердца зрителей и вошла в топ-10 самых эффектных участниц. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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