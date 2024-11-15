На полуфинале конкурса «Мисс Вселенная» и конкурса Национальных костюмов 18-летняя россиянка Валентина Алексеева вышла в шикарном образе, состоящем из огромного украшения на голове и пышного платья в концепции «Русской зимы». Прямая трансляция конкурса идет на YouTube-канале Telemundo.
«Национальный костюм „Русская зима“, созданный дизайнером Ольгой Маляровой воплощает концепцию „Русской зимы“ и отражает уникальные традиции и климатические особенности России», — говорится в telegram-канале «Мисс Россия».
Однако на территории России трансляция конкурса на платформе YouTube недоступна. Отмечается, что Алексеева на данный момент находится в Мексике. Она принимает участие в фотосессиях и репетициях к конкурсу. Также в рамках мероприятия девушка покорила сердца зрителей и вошла в топ-10 самых эффектных участниц.
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