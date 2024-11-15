Циклоны принесут потепление в Челябинской области

15 ноября 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Синоптики обещают потепление и мокрый снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшие выходные, с 16 по 18 ноября, из-за череды циклонов в Челябинской области ожидается потепление и мокрые снегопады. Температура воздуха будет на 1-5 градусов выше среднемноголетних значений, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Северо-Атлантические циклоны перемещаются вдоль Арктического побережья России в восточном направлении. Температурный фон при этом прогнозируется на 1-5 градусов выше среднемноголетних значений», — предупреждают метеорологи. По данным синоптиков, циклоны несут теплый воздух Атлантики на западную часть страны, который потом смещается в наш регион. В целом в регионе в выходные будет ветрено, немного снежно и относительно тепло. Температура воздуха будет регулярно переходить через нулевую отметку, поэтому вероятнее всего будет идти мокрый снег. Порывы ветра составят 11-15 метров в секунду, днем от двух градусов мороза до 3-5 градусов тепла, ночью до шести градусов мороза. Также вероятны гололед и метели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие выходные, с 16 по 18 ноября, из-за череды циклонов в Челябинской области ожидается потепление и мокрые снегопады. Температура воздуха будет на 1-5 градусов выше среднемноголетних значений, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Северо-Атлантические циклоны перемещаются вдоль Арктического побережья России в восточном направлении. Температурный фон при этом прогнозируется на 1-5 градусов выше среднемноголетних значений», — предупреждают метеорологи. По данным синоптиков, циклоны несут теплый воздух Атлантики на западную часть страны, который потом смещается в наш регион. В целом в регионе в выходные будет ветрено, немного снежно и относительно тепло. Температура воздуха будет регулярно переходить через нулевую отметку, поэтому вероятнее всего будет идти мокрый снег. Порывы ветра составят 11-15 метров в секунду, днем от двух градусов мороза до 3-5 градусов тепла, ночью до шести градусов мороза. Также вероятны гололед и метели.