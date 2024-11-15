Циклоны принесут потепление в Челябинской области

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Синоптики обещают потепление и мокрый снег Фото:

В ближайшие выходные, с 16 по 18 ноября, из-за череды циклонов в Челябинской области ожидается потепление и мокрые снегопады. Температура воздуха будет на 1-5 градусов выше среднемноголетних значений, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Северо-Атлантические циклоны перемещаются вдоль Арктического побережья России в восточном направлении. Температурный фон при этом прогнозируется на 1-5 градусов выше среднемноголетних значений», — предупреждают метеорологи. По данным синоптиков, циклоны несут теплый воздух Атлантики на западную часть страны, который потом смещается в наш регион.

В целом в регионе в выходные будет ветрено, немного снежно и относительно тепло. Температура воздуха будет регулярно переходить через нулевую отметку, поэтому вероятнее всего будет идти мокрый снег. Порывы ветра составят 11-15 метров в секунду, днем от двух градусов мороза до 3-5 градусов тепла, ночью до шести градусов мороза. Также вероятны гололед и метели.

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В ближайшие выходные, с 16 по 18 ноября, из-за череды циклонов в Челябинской области ожидается потепление и мокрые снегопады. Температура воздуха будет на 1-5 градусов выше среднемноголетних значений, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Северо-Атлантические циклоны перемещаются вдоль Арктического побережья России в восточном направлении. Температурный фон при этом прогнозируется на 1-5 градусов выше среднемноголетних значений», — предупреждают метеорологи. По данным синоптиков, циклоны несут теплый воздух Атлантики на западную часть страны, который потом смещается в наш регион. В целом в регионе в выходные будет ветрено, немного снежно и относительно тепло. Температура воздуха будет регулярно переходить через нулевую отметку, поэтому вероятнее всего будет идти мокрый снег. Порывы ветра составят 11-15 метров в секунду, днем от двух градусов мороза до 3-5 градусов тепла, ночью до шести градусов мороза. Также вероятны гололед и метели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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