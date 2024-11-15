В Перми изменится ряд маршрутов общественного транспорта

В Перми с 17 ноября изменится расписание маршрутов общественного транспорта. Изменения связаны с временным ограничением движения трамваев на улице Дзержинского, сообщается в городском департаменте транспорта.
«Трамвай №3 не будет обслуживаться в период ремонта. Для поездок в сторону остановки „Красный Октябрь“ пассажиры могут воспользоваться автобусами, следующими по Парковому проспекту. Проезд всех вагонов к депо „Красный Октябрь“ будет обеспечен с 5:00 до 8:00 и вечером с 20:00 до 00:00», — предупреждает ведомство.
Изменения трамвайных маршрутов связаны с ремонтными работами на улице Дзержинского. Помимо трамваев, с 18 ноября будет изменено расписание автобусных маршрутов №6, 18 и 53. Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения в соцсетях ведомства.
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