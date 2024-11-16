CNN: ВС РФ завладели инициативой на всей линии фронта

Россия добивается в СВО тактических успехов на всей линии фронта, особенно на востоке и юго-востоке Украины. ВС РФ укрепляют свои позиции, оставляя Киев без возможности контратаковать. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
«Плохие новости для Украины продолжают поступать. Сейчас инициатива линии фронта принадлежит России. Она успешно использовала тактические достижения и укрепляет их», — процитировал исследователя Джорджа Барроса CNN. По словам эксперта, преимущество России на поле боя серьезно ограничивает возможности Украины для подготовки контрнаступления.
Как сообщало URA.RU ранее, войска России прорвались в зоне СВО к Курахово (ДНР). ВС РФ приближаются к освобождению крупного города на восточном фронте в рамках наступления на запад с целью взятия под контроль всего региона Донбасса.
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