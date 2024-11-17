Власти Перми потратят 28,5 млн на ремонт трех участков дорог

Будет восстановлено дорожное покрытие на трех трассах
В Пермском крае объявлен конкурс на строительство трех участков дорог: Пермь — Ильинский и двух участков Пермь — Березники. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог для обеспечения безопасного проезда. Основная задача ремонта: устранить дефекты и восстановить дорожное покрытие автомобильных дорог, а также обеспечить водоотвод с проезжей части», — сказано в техническом задании.
Подрядчик должен выполнить все работы до 19 августа 2025 года. Начальная цена контракта составила 28,5 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!