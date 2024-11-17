17 ноября 2024
16 ноября 2024

Власти Перми потратят 28,5 млн на ремонт трех участков дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Будет восстановлено дорожное покрытие на трех трассах
Будет восстановлено дорожное покрытие на трех трассах Фото:

В Пермском крае объявлен конкурс на строительство трех участков дорог: Пермь — Ильинский и двух участков Пермь — Березники. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог для обеспечения безопасного проезда. Основная задача ремонта: устранить дефекты и восстановить дорожное покрытие автомобильных дорог, а также обеспечить водоотвод с проезжей части», — сказано в техническом задании.

Подрядчик должен выполнить все работы до 19 августа 2025 года. Начальная цена контракта составила 28,5 млн рублей.

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В Пермском крае объявлен конкурс на строительство трех участков дорог: Пермь — Ильинский и двух участков Пермь — Березники. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния дорог для обеспечения безопасного проезда. Основная задача ремонта: устранить дефекты и восстановить дорожное покрытие автомобильных дорог, а также обеспечить водоотвод с проезжей части», — сказано в техническом задании. Подрядчик должен выполнить все работы до 19 августа 2025 года. Начальная цена контракта составила 28,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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