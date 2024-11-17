17 ноября 2024

В Перми монтажник погиб после падения в канализацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина упал с высоты четырех метров
Мужчина упал с высоты четырех метров Фото:

В Перми работник ООО «РКС-Инжиниринг» отстегнул страховку и упал в канализацию с высоты около четырех метров. Мужчина погиб, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае.

«Пострадавший при подъеме из канализационного колодца по монтажным скобам отстегнулся от страховочного леера, к которому крепилась страховочная привязь, и упал обратно в колодец с высоты около четырех метров, получив при этом тяжелую травму. Несчастный случай произошел 8 ноября», — сказано в сообщении.

Комиссия по расследованию несчастного случая устанавливает обстоятельства и причины смерти рабочего. Затем материалы направят в органы следствия для решения о возбуждении уголовного дела.

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В Перми работник ООО «РКС-Инжиниринг» отстегнул страховку и упал в канализацию с высоты около четырех метров. Мужчина погиб, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае. «Пострадавший при подъеме из канализационного колодца по монтажным скобам отстегнулся от страховочного леера, к которому крепилась страховочная привязь, и упал обратно в колодец с высоты около четырех метров, получив при этом тяжелую травму. Несчастный случай произошел 8 ноября», — сказано в сообщении. Комиссия по расследованию несчастного случая устанавливает обстоятельства и причины смерти рабочего. Затем материалы направят в органы следствия для решения о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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