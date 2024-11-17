В Перми монтажник погиб после падения в канализацию

В Перми работник ООО «РКС-Инжиниринг» отстегнул страховку и упал в канализацию с высоты около четырех метров. Мужчина погиб, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае.
«Пострадавший при подъеме из канализационного колодца по монтажным скобам отстегнулся от страховочного леера, к которому крепилась страховочная привязь, и упал обратно в колодец с высоты около четырех метров, получив при этом тяжелую травму. Несчастный случай произошел 8 ноября», — сказано в сообщении.
Комиссия по расследованию несчастного случая устанавливает обстоятельства и причины смерти рабочего. Затем материалы направят в органы следствия для решения о возбуждении уголовного дела.
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