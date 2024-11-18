В зоне СВО погиб стрелок из Пермского края Патраков

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Верещагино (Пермский край) Игорь Патраков. Об этом сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины 12 сентября погиб наш земляк Игорь Сергеевич Патраков. Он служи в звании рядового. Был стрелком мотострелкового отделения», — сказано в сообщении.
Про бойца известно, что он родился в 1994 году в Верещагино. Окончил Зюкайскую школу, затем работал строителем. У него осталась жена и дети. Церемония прощания состоится 19 ноября в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино.
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