В зоне СВО погиб стрелок из Пермского края Патраков

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Прощание с бойцом состоится 19 ноября
Прощание с бойцом состоится 19 ноября Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Верещагино (Пермский край) Игорь Патраков. Об этом сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины 12 сентября погиб наш земляк Игорь Сергеевич Патраков. Он служи в звании рядового. Был стрелком мотострелкового отделения», — сказано в сообщении.

Про бойца известно, что он родился в 1994 году в Верещагино. Окончил Зюкайскую школу, затем работал строителем. У него осталась жена и дети. Церемония прощания состоится 19 ноября в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Верещагино (Пермский край) Игорь Патраков. Об этом сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины 12 сентября погиб наш земляк Игорь Сергеевич Патраков. Он служи в звании рядового. Был стрелком мотострелкового отделения», — сказано в сообщении. Про бойца известно, что он родился в 1994 году в Верещагино. Окончил Зюкайскую школу, затем работал строителем. У него осталась жена и дети. Церемония прощания состоится 19 ноября в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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