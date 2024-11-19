Челябинский владелец «Красного и Белого»: нужно ввести уроки обращения с алкоголем

Основатель и владелец сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников предложил учить детей обращению с алкоголем. По мнению Студенникова, для этого необходимо создать образовательную программу.
«Алкоголь — это архисложный предмет с точки зрения природы человека. Потому что он дан нам навсегда. И этим нужно заниматься профессионально и ответственно, в первую очередь с точки зрения работы с детьми. До 14 лет они должны получить образовательное представление об алкоголе. Они должны понимать — как с этим предметом обращаться», — заявил Студенников в интервью РБК.
По мнению Студенникова, одними запретами отвадить детей от алкоголя не получится. Студенников считает миссией своей компании сделать так, чтобы народ был трезвым. В то же время он уверен, что алкоголь достаточно сложная вещь, чтобы быть подвергнутым однозначной оценке.
«Алкоголь — это природный антидепрессант. Все время рассказывают про вред алкоголя, но никто про его пользу почему-то не говорит. Я думаю, что логично задать вопрос всем участникам — нам, производителям, правоохранительным органам: сколько благодаря легальному алкоголю людей выживает на самом деле?» — задался вопросом Студенников.
Такое заявление Студенников сделал, комментируя инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова о сокращении времени продажи спиртного в регионе до двух часов в день из-за высокой смертности населения. По мнению Студенникова, что большинство смертей связано не с употреблением высококачественного марочного легального алкоголя, а с низкокачественной продукцией, контрафактом и самогоном.
Сеть «К &Б» специализируется на продаже спиртных напитков и продовольственных товаров, Первая торговая точка была открыта в Копейске Челябинской области. Сейчас сеть насчитывает более 13 тысяч магазинов.
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