Челябинка разорилась, пытаясь перевести мобилизованного мужа ближе к дому. Документ

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Юристы убедили женщину, что за 230 тысяч смогут перевести ее мужа в другую воинскую часть Фото:

Жительница Челябинской области потеряла 90 тысяч рублей, доверив юридической фирме перевод мобилизованного мужа в часть ближе к дому. Об истории рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Девушка стала жертвой недобросовестных юристов, заключив договор на оказание услуг стоимостью 230 тысяч рублей с фирмой, которая пообещала гарантированно перевести мобилизованного супруга в воинскую часть ближе к месту жительства. На сегодняшний день заявитель уже внесла аванс в размере 90 тысяч рублей, заподозрила, что такую помощь ей оказать не смогут и направила претензию о расторжении договора», — сообщила в своем Telegram-канале Сударенко.

По ее словам, состава преступления в действиях фирмы нет: договор подписан добровольно. При этом в заблуждение клиента они все-таки ввели, заставив поверить в возможность перевода мужа из одной части в другую. Сейчас общественники из организации «Правосознание» стараются оказать содействие заявителю в части расторжения договора и возврата денежных средств. Сударенко же направила информацию о деятельности данной фирмы в правоохранительные органы.

Юристы выставили счет на 230 тысяч рублей
Юристы выставили счет на 230 тысяч рублей
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Жительница Челябинской области потеряла 90 тысяч рублей, доверив юридической фирме перевод мобилизованного мужа в часть ближе к дому. Об истории рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. «Девушка стала жертвой недобросовестных юристов, заключив договор на оказание услуг стоимостью 230 тысяч рублей с фирмой, которая пообещала гарантированно перевести мобилизованного супруга в воинскую часть ближе к месту жительства. На сегодняшний день заявитель уже внесла аванс в размере 90 тысяч рублей, заподозрила, что такую помощь ей оказать не смогут и направила претензию о расторжении договора», — сообщила в своем Telegram-канале Сударенко. По ее словам, состава преступления в действиях фирмы нет: договор подписан добровольно. При этом в заблуждение клиента они все-таки ввели, заставив поверить в возможность перевода мужа из одной части в другую. Сейчас общественники из организации «Правосознание» стараются оказать содействие заявителю в части расторжения договора и возврата денежных средств. Сударенко же направила информацию о деятельности данной фирмы в правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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