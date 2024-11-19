В Челябинске задержали замдиректора крупного частного колледжа. Фото, видео

19 ноября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Константина Цеунова обвиняют в коммерческом подкупе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске силовики нагрянули в частный академический колледж. Как сообщили в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, по подозрениям в коммерческом подкупе был задержан первый заместитель директора образовательного учреждения. По данным URA.RU, речь идет о Константине Цеунове. «Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора частного профессионального образовательного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия). В настоящее время следователем СК России фигуранту планируется предъявить обвинение, а также решить вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Задержание замдиректора проходило при участии ФСБ, МВД и СКР. В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, об установленных обстоятельствах дела. А именно, что заместитель на постоянной основе получал от студента деньги. За это он отметки о сдаче экзаменов без их проведения. За все время подозреваемый получил от обучающегося более 80 тысяч рублей. Константина Цеунова подозревают в коммерческом подкупе Фото: Офиуиальный сайт Академического колледжа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске силовики нагрянули в частный академический колледж. Как сообщили в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, по подозрениям в коммерческом подкупе был задержан первый заместитель директора образовательного учреждения. По данным URA.RU, речь идет о Константине Цеунове. «Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора частного профессионального образовательного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия). В настоящее время следователем СК России фигуранту планируется предъявить обвинение, а также решить вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Задержание замдиректора проходило при участии ФСБ, МВД и СКР. В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, об установленных обстоятельствах дела. А именно, что заместитель на постоянной основе получал от студента деньги. За это он отметки о сдаче экзаменов без их проведения. За все время подозреваемый получил от обучающегося более 80 тысяч рублей.