В Челябинске силовики нагрянули в частный академический колледж. Как сообщили в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, по подозрениям в коммерческом подкупе был задержан первый заместитель директора образовательного учреждения. По данным URA.RU, речь идет о Константине Цеунове.
«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора частного профессионального образовательного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия). В настоящее время следователем СК России фигуранту планируется предъявить обвинение, а также решить вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Задержание замдиректора проходило при участии ФСБ, МВД и СКР. В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, об установленных обстоятельствах дела. А именно, что заместитель на постоянной основе получал от студента деньги. За это он отметки о сдаче экзаменов без их проведения. За все время подозреваемый получил от обучающегося более 80 тысяч рублей.
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