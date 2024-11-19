Автобусная сеть Сургута будет переработана и станет удобнее для горожан

«СПОПАТ» собирается расторгать и перезаключать договоры с мэрией Сургута. Это необходимо для пополнения автопарка, увеличения автобусов, изменения маршрутов и расписания, а также переработки дорожной сети с учетом пожеланий горожан. Об этом сообщил руководитель предприятия Александр Попов.
«Забегая вперед, мы будем переигрывать контракты действующие. Максим Николаевич (мэр Сургута Максим Слепов, — прим. URA.RU) поручил учесть еще пожелания людей, которые обращаются. При переигровке будут изменены и трассировки, и количество машин, и их расписание… Сейчас точно говорим: все, мы будем расторгать эти контракты. Мы должны сейчас по идее допсоглашением сократить срок действия имеющихся контрактов, чтобы мы бесшовно могли переиграться. Мы полагаем, к февралю», — рассказал Попов Муксун.FM.
При этом, по его словам, основные проблемы, на которые жалуются сургутяне, связаны с тем, что обновленная реформа сделана не до конца. По ней в городе должно быть: минимум на 50 остановок больше, выделены автобусные полосы, обновленный автопарк с высокими средними эксплуатационными скоростями, а также достаточное количество водителей.
С последним, кстати, сейчас большие проблемы у всех перевозчиков. Кадры пытаются набирать и обучать, но пока их все-равно недостаточно.
При такой «переигровке», по мнению Попова, автобусная сеть исправится, реформа начнет работать, а люди увидят ее результаты. Он предполагает, что это произойдет уже к следующей осени.
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