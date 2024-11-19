19 ноября 2024

Осужденные челябинские экс-замы министров приняли участие в баскетбольном матче. Фото

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, белавкин иван
Иван Белавкин (на фото) и Антон Бахаев сыграли в баскетбол в колонии Фото:

Челябинские экс-заместители министров Иван Белавкин (отвечал за строительство и инфраструктуру) и Антон Бахаев (отвечал за экономическое развитие региона), отбывающие сроки в ИК-1, приняли участие в баскетбольном матче против «Челбаскет». Они попали в объективы фотокамер. Кадры опубликованы на сайте Уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко.

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На кадрах Белавкин и Бахаев играют в баскетбол. При этом за разные команды. Вместе с ними на площадку вышел президент челябинской федерации баскетбола Николай Сандаков. Матч был проведен при поддержке федерации. Как ранее сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, игра завершилась со счетом 47:47.

Белавкин отбывает 12-летний срок в ИК-1 с сентября 2023 года. Его признали виновным в коррупции. В суде удалось доказать, что он получал деньги от подрядной организации, занимающейся строительством котельной в Бердяуше. Адвокаты обратились в Верховный суд РФ с просьбой отменить решение первой инстанции.

Бахаев же находится в колонии с весны этого года. Вместе с бывшим депутатом Центрального райсовета Михаилом Смирновым его осудили за коррупцию и мошенничество. Сейчас их дело вновь находится в суде первой инстанции. То есть приговор будет пересмотрен. При этом Бахаев продолжает оставаться в колонии.

Антон Бахаев принял участие в матче
Антон Бахаев принял участие в матче
Фото:
Иван Белавкин (слева) вышел на площадку против президента челябинской федерации баскетбола Николая Сандакова (справа)
Иван Белавкин (слева) вышел на площадку против президента челябинской федерации баскетбола Николая Сандакова (справа)
Фото:

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Челябинские экс-заместители министров Иван Белавкин (отвечал за строительство и инфраструктуру) и Антон Бахаев (отвечал за экономическое развитие региона), отбывающие сроки в ИК-1, приняли участие в баскетбольном матче против «Челбаскет». Они попали в объективы фотокамер. Кадры опубликованы на сайте Уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко. На кадрах Белавкин и Бахаев играют в баскетбол. При этом за разные команды. Вместе с ними на площадку вышел президент челябинской федерации баскетбола Николай Сандаков. Матч был проведен при поддержке федерации. Как ранее сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, игра завершилась со счетом 47:47. Белавкин отбывает 12-летний срок в ИК-1 с сентября 2023 года. Его признали виновным в коррупции. В суде удалось доказать, что он получал деньги от подрядной организации, занимающейся строительством котельной в Бердяуше. Адвокаты обратились в Верховный суд РФ с просьбой отменить решение первой инстанции. Бахаев же находится в колонии с весны этого года. Вместе с бывшим депутатом Центрального райсовета Михаилом Смирновым его осудили за коррупцию и мошенничество. Сейчас их дело вновь находится в суде первой инстанции. То есть приговор будет пересмотрен. При этом Бахаев продолжает оставаться в колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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