«Челбаскет» сыграл вничью с зэками

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Тренировка баскетбольной команды Челбаскет. Челябинск, баскетбол, челбаскет, эмблема команды
Игра между «Челбаскет» и заключенными завершилась со счетом 47:47 Фото:

Баскетбольная команда «Челбаскет» (Челябинск) сыграла в ничью в товарищеском матче против заключенных ИК-1. Основной идеей мероприятия стало улучшение физического состояния осужденных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«Невзирая на то, что матч носил товарищеский характер, игра получилась жесткой, упорной и зрелищной. Спортсмены разыгрывали сложные комбинации, демонстрируя высокое мастерство, профессионализм, упорство, решимость и волю к победе. Матч завершился со счетом 47:47. Ничья. По окончании матча состоялось дружеское чаепитие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области Андрея Симонова, подобные мероприятия не только помогают заключенным развиваться физически, они также направлены на улучшение командного взаимодействия, помогают научиться соблюдать правила и уважать соперников.

На мероприятии присутствовала омбудсмен Юлия Сударенко. Она также оценила вклад мероприятия в адаптацию людей, отбывающих наказание в местах принудительного содержания.

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Баскетбольная команда «Челбаскет» (Челябинск) сыграла в ничью в товарищеском матче против заключенных ИК-1. Основной идеей мероприятия стало улучшение физического состояния осужденных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. «Невзирая на то, что матч носил товарищеский характер, игра получилась жесткой, упорной и зрелищной. Спортсмены разыгрывали сложные комбинации, демонстрируя высокое мастерство, профессионализм, упорство, решимость и волю к победе. Матч завершился со счетом 47:47. Ничья. По окончании матча состоялось дружеское чаепитие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону. По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области Андрея Симонова, подобные мероприятия не только помогают заключенным развиваться физически, они также направлены на улучшение командного взаимодействия, помогают научиться соблюдать правила и уважать соперников. На мероприятии присутствовала омбудсмен Юлия Сударенко. Она также оценила вклад мероприятия в адаптацию людей, отбывающих наказание в местах принудительного содержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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