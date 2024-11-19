«Челбаскет» сыграл вничью с зэками

Баскетбольная команда «Челбаскет» (Челябинск) сыграла в ничью в товарищеском матче против заключенных ИК-1. Основной идеей мероприятия стало улучшение физического состояния осужденных, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
«Невзирая на то, что матч носил товарищеский характер, игра получилась жесткой, упорной и зрелищной. Спортсмены разыгрывали сложные комбинации, демонстрируя высокое мастерство, профессионализм, упорство, решимость и волю к победе. Матч завершился со счетом 47:47. Ничья. По окончании матча состоялось дружеское чаепитие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области Андрея Симонова, подобные мероприятия не только помогают заключенным развиваться физически, они также направлены на улучшение командного взаимодействия, помогают научиться соблюдать правила и уважать соперников.
На мероприятии присутствовала омбудсмен Юлия Сударенко. Она также оценила вклад мероприятия в адаптацию людей, отбывающих наказание в местах принудительного содержания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!