20 ноября 2024

В российский прокат вышел снятый в Пермском крае фильм «Втроем». Видео

Фильм «Втроем» с Ириной Старшенбаум покажет россиянам красоты Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Главная героиня фильма путешествует по Пермскому краю на машине (архивное фото)
Главная героиня фильма путешествует по Пермскому краю на машине (архивное фото) Фото:

В широкий прокат в России 21 ноября вышел фильм «Втроем», который снимали в Перми и Пермском крае. Романтическая комедия с Ириной Старшенбаум в главной роли рассказывает историю чиновницы минкультуры Даши, которая приезжает в Прикамье в командировку. Здесь она путешествует по краю с владельцем местного бара Сергеем.

«Роуд-муви был снят осенью 2023 года в Пермском крае. На экране зрители увидят Пермь, этномузей в Чусовом, Кизел, Лысьву, деревню Кондратово и другие живописные уголки Урала», — рассказали URA.RU создатели картины.

Картину в Пермском каре снимала «Свердловская киностудия». Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум («Огниво», «Притяжение», «Т-34»), Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова», «Библиотекарь») и фикус Борис, для которого актерская работа была первой в жизни. Как пояснили в Пермской кинокомиссии, по сюжету, растение вместе с Дашей «работает» в Министерстве культуры, поэтому специально для фикуса художники по реквизиту создали кашпо «пиджак и галстук».

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В широкий прокат в России 21 ноября вышел фильм «Втроем», который снимали в Перми и Пермском крае. Романтическая комедия с Ириной Старшенбаум в главной роли рассказывает историю чиновницы минкультуры Даши, которая приезжает в Прикамье в командировку. Здесь она путешествует по краю с владельцем местного бара Сергеем. «Роуд-муви был снят осенью 2023 года в Пермском крае. На экране зрители увидят Пермь, этномузей в Чусовом, Кизел, Лысьву, деревню Кондратово и другие живописные уголки Урала», — рассказали URA.RU создатели картины. Картину в Пермском каре снимала «Свердловская киностудия». Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум («Огниво», «Притяжение», «Т-34»), Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова», «Библиотекарь») и фикус Борис, для которого актерская работа была первой в жизни. Как пояснили в Пермской кинокомиссии, по сюжету, растение вместе с Дашей «работает» в Министерстве культуры, поэтому специально для фикуса художники по реквизиту создали кашпо «пиджак и галстук».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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