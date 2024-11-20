В широкий прокат в России 21 ноября вышел фильм «Втроем», который снимали в Перми и Пермском крае. Романтическая комедия с Ириной Старшенбаум в главной роли рассказывает историю чиновницы минкультуры Даши, которая приезжает в Прикамье в командировку. Здесь она путешествует по краю с владельцем местного бара Сергеем.
«Роуд-муви был снят осенью 2023 года в Пермском крае. На экране зрители увидят Пермь, этномузей в Чусовом, Кизел, Лысьву, деревню Кондратово и другие живописные уголки Урала», — рассказали URA.RU создатели картины.
Картину в Пермском каре снимала «Свердловская киностудия». Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум («Огниво», «Притяжение», «Т-34»), Сергей Кузнецов («Перевал Дятлова», «Библиотекарь») и фикус Борис, для которого актерская работа была первой в жизни. Как пояснили в Пермской кинокомиссии, по сюжету, растение вместе с Дашей «работает» в Министерстве культуры, поэтому специально для фикуса художники по реквизиту создали кашпо «пиджак и галстук».
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